"Евросоюз уже давно никакой не союз. Это немецкий центробанк, связанный с американцами. Они просто печатают деньги", - таким мнением в программе "Понятная политика" поделился сенатор XVIII законодательного собрания Италии Эммануэлле Десси.

Он отметил, что сильные страны никак не учитывают интересы слабых. "Мы видим, что тот же БРИКС строится на других идеалах. Многие из них пострадали от имперских амбиций Великобритании и США, поэтому у них складывается уважительный и равнозначный диалог. Это правильный путь к многополярному миру, солидарному миру", - уверен политик.

"Европейский союз - это большая проблема для Италии, - считает другой итальянский политик Палмарино Дзоккателли. - Когда они формировали ЕС, это было для народа, для светлого будущего. А сейчас единая Европа - это кучка людей, которые заставляют делать всех то, что надо элите", - заявил он.

Палмарино Дзоккателли:

"Благодаря американской диктатуре у нас стало меняться отношение к традиционному институту семьи. Стало множество скандалов с педофилами. Вместо экономики и промышленности нам рассказывают про экологию, радужные флаги и прочую ерунду. Ощущение, что их задача - нас искоренить как нацию".

В Италии проблемы с топливом и ресурсами, подчеркнул Палмарино Дзоккателли. "Мы хотим выйти из этой единой Европы. Кроме экономического краха, она нам ничего не несет. Мы в клетке, - возмутился он.

Палмарино Дзоккателли: