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Понятная политика | Европа за Беларусь! Италия про санкции, Лукашенко, болезни ЕС и подчинение США

27.01.2025

Европейский взгляд на Беларусь: без ангажированных оценок и абсурдных решений. Прямая речь из Италии: почему западные трибуны не отражают мнение большинства? - Проблемы европейского дома и рука дружбы для Минска. - Навязанные санкции и подчинение Вашингтону. Что Запад не может простить Лукашенко? Разговор о Главном — в очередной серии "Понятной политики" из цикла "Говорит мир". Эфир: 27.01.2025. Автор проекта: Сергей Гусаченко

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Понятная политика | Европа за Беларусь! Италия про санкции, Лукашенко, болезни ЕС и подчинение США

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