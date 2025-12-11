3.75 BYN
Итоги Года благоустройства в первый год пятилетки качества обсуждали сегодня по всей стране
Итоги Года благоустройства в первый год пятилетки качества обсуждали сегодня по всей стране в рамках единого дня информирования. Помощник Президента - инспектор по Могилевской области посетил филиал "Белмит" предприятия "Серволюкс Агро". На встрече с трудовым коллективом говорили о развитии инфраструктуры Быховского района и о вкладе белорусов в наведение порядка на земле.
Сергей Наливайко, помощник Президента Беларуси - инспектор по Могилевской области:
"Необходимо выходить несколько дальше за ту территорию, которая принадлежит субъекту хозяйствования или гражданину. Необходимо болеть за порядок в целом в стране. И люди откликаются. На субботники откликнулось более 2 млн 300 тыс. граждан, более 19 млн было собрано на каждом из субботников".
В единый день информирования Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович ознакомился с организацией учебно-воспитательной работы Лоевского педагогического колледжа. На встрече с коллективом и учащимися обсудили перспективы социально-экономического развития сравнительно небольшого и удаленного от столицы Лоевского района, а также шансы райцентра быть столицей областных "Дожинок". Не секрет, что праздник сопровождается благоустройством города. Интересовались учащиеся развитием Беларуси на современном этапе, ролью нашей страны на международной арене в нынешних геополитических условиях. Спросили и мнение спикера о конкурентоспособности молодежи на рынке труда, а также есть ли необходимость совершенствовать подготовку специалистов со средним специальным образованием.