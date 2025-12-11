Итоги Года благоустройства в первый год пятилетки качества обсуждали сегодня по всей стране в рамках единого дня информирования. Помощник Президента - инспектор по Могилевской области посетил филиал "Белмит" предприятия "Серволюкс Агро". На встрече с трудовым коллективом говорили о развитии инфраструктуры Быховского района и о вкладе белорусов в наведение порядка на земле.

Сергей Наливайко, помощник Президента Беларуси - инспектор по Могилевской области:

"Необходимо выходить несколько дальше за ту территорию, которая принадлежит субъекту хозяйствования или гражданину. Необходимо болеть за порядок в целом в стране. И люди откликаются. На субботники откликнулось более 2 млн 300 тыс. граждан, более 19 млн было собрано на каждом из субботников".