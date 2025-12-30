Итоги года в армии - чем жили Вооруженные Силы Беларуси в 2025 году

В эти дни Беларусь подводит итоги 2025 года, определяет планы на перспективу. Одно главное событие можно отметить прямо сейчас.

2025 год белорусы прожили под мирным небом - это без преувеличения заслуга Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Лукашенко и белорусской армии. Какие главные милитари-события уходящего года, какие новинки пополнили армейский строй, чем жили люди в погонах на протяжении 365 дней, каких новых военных партнеров обрела страна - обо всем этом в выпуске "По форме".

Проанализировав события, которыми жила армия в уходящем году, можно выделить несколько приоритетных направлений: международное сотрудничество (упор на военную дипломатию и военно-техническое взаимодействие), военно-патриотический вектор и боевая подготовка войск. Пролистаем армейский календарь и вспомним ключевые события каждого месяца.

Январь

Главным событием не только первого месяца зимы, но и всего года стали выборы Президента Беларуси. 26 января белорусы выбрали путь мира и созидания, национального единства и патриотизма - все то, что мы называем государством для народа. В эти важные для страны дни военные стояли на страже безопасности.

Для армии год стартовал с проверки боевой готовности. Диагностировался весь армейский организм. В проверке, длившейся несколько месяцев, приняли участие около 5 тыс. военнообязанных.

Февраль

В Беларуси прошло тактическое учение с силами территориальной обороны. Подобные тренировки плановые. Как не раз подчеркивал Главнокомандующий, "армия у нас народная", потому военнослужащие запаса тренируются постоянно.

Март

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Вступая в должность главы государства, я беру на себя величайшую ответственность верой и правдой служить белорусскому народу, героическому народу. Главными приоритетами в моей деятельности всегда останутся национальные интересы, безопасность страны и людей".

Событие, которое без преувеличения ждала вся страна, - инаугурация Президента Беларуси. После торжественной церемонии Главнокомандующий отправился на площадь Государственного флага, где его ждали люди в погонах.

Для военного ведомства март был насыщен на международные события - сразу три визита в расписании. Перспективы расширения сотрудничества в военной сфере с Абу-Даби, Тегераном и Бишкеком обсудило руководство Минобороны.

Апрель

Главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по обеспечению военной безопасности. Вектор диалога - необходимость адаптации Военной доктрины к вызовам, переоснащение армии, усиление ПВО и территориальной обороны. По поручению главы государства одна из воинских частей белорусской армии была подвергнута проверке.

Май

9 Мая отметили 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Прошел завораживающий по масштабу и духу парад на земле и в воздухе. Вся страна вышла на улицы городов, чтобы прикоснуться к священной дате и выразить свое уважение каждому павшему в той войне.

Завершился май еще одним ярким событием для Беларуси. Прошла XII Международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2025, где было представлено 750 разработок из 150 компаний.

Июнь

Первый месяц лета стартовал с заседания Совета министров обороны государств - членов ОДКБ в Бишкеке. Еще одна командировка июня - белорусская делегация отправилась в Пакистан.

Важное событие лета - новый зенитный ракетный полк. Воинская часть сформирована за относительно небольшое время и уже готова к выполнению задач боевого дежурства.

Завершился месяц совещанием министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

Июль

На финишной прямой была подготовка к совместному стратегическому учению "Запад-2025". Белорусская земля ждала приезда российских коллег.

Август

Президенты Беларуси и России подтвердили планы по поставке ракетного комплекса "Орешник" в Беларусь до конца года. Места для его размещения были выбраны.

В Вооруженные Силы Беларуси поступила новая партия самолетов Су-30СМ-2. Истребители получены в рамках военно-технического сотрудничества Союзного государства.

Сентябрь

Завершились маневры ОДКБ "Поиск", "Взаимодействие", "Эшелон". Союзники провели совместную операцию по разрешению кризисной ситуации.

В середине сентября прошли совместные учения Беларуси и России "Запад-2025". В небе и на земле бойцы различных подразделений армий братских стран бок о бок выполняли задачи по отражению агрессии условного неприятеля.

Октябрь

В Таджикистане стартовали учения ОДКБ "Нерушимое братство" и "Барьер". Союзники отработали вопросы миротворческой деятельности.

Казалось, учебный год в армии подошел к концу, но по поручению Главнокомандующего была начата проверка боевой готовности. Ряд механизированных танковых подразделений приступили к выполнению внезапных задач.

Ноябрь

В Минске прошла III Международная конференция по евразийской безопасности. Форум собрал порядка 700 представителей экспертного сообществ из более чем 45 стран мира.

Завершился ноябрь саммитом ОДКБ в Бишкеке. Лидеры стран подвели итоги деятельности, рассмотрели проблемы международной и региональной безопасности.

Также в Беларусь прибыла делегация из Вьетнама, в войска поступила новая техника "Тор-М2К". Военные организовали и провели VII Международную военно-научную конференцию.

Декабрь

1 декабря в армии стартовал новый учебный год. Главой оборонного ведомства предстоящий период определен как "год боевого слаживания".

Одно из важнейших событий для всей страны - Всебелорусское народное собрание. Делегаты были выбраны из разных воинских частей и соединений. Прямо во время заседания Главнокомандующий объявил, что ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство.