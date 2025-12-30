3.72 BYN
2.89 BYN
3.41 BYN
Итоги года в армии - чем жили Вооруженные Силы Беларуси в 2025 году
В эти дни Беларусь подводит итоги 2025 года, определяет планы на перспективу. Одно главное событие можно отметить прямо сейчас.
2025 год белорусы прожили под мирным небом - это без преувеличения заслуга Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Лукашенко и белорусской армии. Какие главные милитари-события уходящего года, какие новинки пополнили армейский строй, чем жили люди в погонах на протяжении 365 дней, каких новых военных партнеров обрела страна - обо всем этом в выпуске "По форме".
Проанализировав события, которыми жила армия в уходящем году, можно выделить несколько приоритетных направлений: международное сотрудничество (упор на военную дипломатию и военно-техническое взаимодействие), военно-патриотический вектор и боевая подготовка войск. Пролистаем армейский календарь и вспомним ключевые события каждого месяца.
Январь
Главным событием не только первого месяца зимы, но и всего года стали выборы Президента Беларуси. 26 января белорусы выбрали путь мира и созидания, национального единства и патриотизма - все то, что мы называем государством для народа. В эти важные для страны дни военные стояли на страже безопасности.
Для армии год стартовал с проверки боевой готовности. Диагностировался весь армейский организм. В проверке, длившейся несколько месяцев, приняли участие около 5 тыс. военнообязанных.
Февраль
В Беларуси прошло тактическое учение с силами территориальной обороны. Подобные тренировки плановые. Как не раз подчеркивал Главнокомандующий, "армия у нас народная", потому военнослужащие запаса тренируются постоянно.
Март
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
"Вступая в должность главы государства, я беру на себя величайшую ответственность верой и правдой служить белорусскому народу, героическому народу. Главными приоритетами в моей деятельности всегда останутся национальные интересы, безопасность страны и людей".
Событие, которое без преувеличения ждала вся страна, - инаугурация Президента Беларуси. После торжественной церемонии Главнокомандующий отправился на площадь Государственного флага, где его ждали люди в погонах.
Для военного ведомства март был насыщен на международные события - сразу три визита в расписании. Перспективы расширения сотрудничества в военной сфере с Абу-Даби, Тегераном и Бишкеком обсудило руководство Минобороны.
Апрель
Главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по обеспечению военной безопасности. Вектор диалога - необходимость адаптации Военной доктрины к вызовам, переоснащение армии, усиление ПВО и территориальной обороны. По поручению главы государства одна из воинских частей белорусской армии была подвергнута проверке.
Май
9 Мая отметили 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Прошел завораживающий по масштабу и духу парад на земле и в воздухе. Вся страна вышла на улицы городов, чтобы прикоснуться к священной дате и выразить свое уважение каждому павшему в той войне.
Завершился май еще одним ярким событием для Беларуси. Прошла XII Международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2025, где было представлено 750 разработок из 150 компаний.
Июнь
Первый месяц лета стартовал с заседания Совета министров обороны государств - членов ОДКБ в Бишкеке. Еще одна командировка июня - белорусская делегация отправилась в Пакистан.
Важное событие лета - новый зенитный ракетный полк. Воинская часть сформирована за относительно небольшое время и уже готова к выполнению задач боевого дежурства.
Завершился месяц совещанием министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Китае.
Июль
На финишной прямой была подготовка к совместному стратегическому учению "Запад-2025". Белорусская земля ждала приезда российских коллег.
Август
Президенты Беларуси и России подтвердили планы по поставке ракетного комплекса "Орешник" в Беларусь до конца года. Места для его размещения были выбраны.
В Вооруженные Силы Беларуси поступила новая партия самолетов Су-30СМ-2. Истребители получены в рамках военно-технического сотрудничества Союзного государства.
Сентябрь
Завершились маневры ОДКБ "Поиск", "Взаимодействие", "Эшелон". Союзники провели совместную операцию по разрешению кризисной ситуации.
В середине сентября прошли совместные учения Беларуси и России "Запад-2025". В небе и на земле бойцы различных подразделений армий братских стран бок о бок выполняли задачи по отражению агрессии условного неприятеля.
Октябрь
В Таджикистане стартовали учения ОДКБ "Нерушимое братство" и "Барьер". Союзники отработали вопросы миротворческой деятельности.
Казалось, учебный год в армии подошел к концу, но по поручению Главнокомандующего была начата проверка боевой готовности. Ряд механизированных танковых подразделений приступили к выполнению внезапных задач.
Ноябрь
В Минске прошла III Международная конференция по евразийской безопасности. Форум собрал порядка 700 представителей экспертного сообществ из более чем 45 стран мира.
Завершился ноябрь саммитом ОДКБ в Бишкеке. Лидеры стран подвели итоги деятельности, рассмотрели проблемы международной и региональной безопасности.
Также в Беларусь прибыла делегация из Вьетнама, в войска поступила новая техника "Тор-М2К". Военные организовали и провели VII Международную военно-научную конференцию.
Декабрь
1 декабря в армии стартовал новый учебный год. Главой оборонного ведомства предстоящий период определен как "год боевого слаживания".
Одно из важнейших событий для всей страны - Всебелорусское народное собрание. Делегаты были выбраны из разных воинских частей и соединений. Прямо во время заседания Главнокомандующий объявил, что ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство.
Это лишь малая часть того, чем жили Вооруженные Силы Беларуси в уходящем, 2025 году. Важно, что главная задача выполнена - мир и безопасность в стране. Уверены, в 2026-м тенденция сохранится.