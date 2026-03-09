Итоги областного этапа конкурса "Женщина года" подвели в Коссове

В Коссовском дворце назвали победительниц областного этапа конкурса "Женщина года", организованного Белорусским союзом женщин.

В восьми номинациях отметили 29 представительниц разных профессий из Брестской области: педагогов, медиков, работниц предприятий, многодетных матерей и тех, кто носит погоны. Все они удостоены наград за ежедневный вклад в развитие юго-западного региона.

Победительницы прошли строгий отбор и теперь представят регион на республиканском этапе.

Анна Кулагина, директор лицея Жабинки:

"Я очень рада, я очень признательна членам жюри, что я удостоилась такой важной награды в первом регионе в номинации "Активная гражданская позиция". Конечно же, это ответственность, еще больше работы на своем рабочем месте, в общественной деятельности. Это очень важно и ценно, своим примером я буду еще больше показывать, как надо работать, как надо трудиться на благо процветания нашей страны".

Труд на благо страны - это особый приоритет белорусов. Именно поэтому место для церемонии выбрали символичное. Коссовский дворец после Первой мировой войны пережил долгие годы запустения. На его реставрацию ушло около 15 лет.

Сегодня дворец - это не только туристическая жемчужина Беларуси, но и символ возрождения, идеально подходящее место для чествования тех, кто каждый день возрождает и сохраняет главное: семейные ценности, любовь к земле и верность делу.