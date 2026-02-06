Итоги работы ГВПК за 2025-й подвели на коллегии ведомства: географию экспорта увеличили до 65 стран, в войска поставили 16 новых образцов вооружения

Отечественный военпром в минувшем году экспортировал свою продукцию в 65 стран. Это на 7 больше, чем в 2024 году, отметил глава Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус, подводя итоги работы ведомства за прошлый год.

коллегия ГВПК news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/460fca59-607d-43cf-8493-86fb9b2939cb/conversions/8fe6b10b-2ae8-40f7-85b6-face503509bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/460fca59-607d-43cf-8493-86fb9b2939cb/conversions/8fe6b10b-2ae8-40f7-85b6-face503509bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/460fca59-607d-43cf-8493-86fb9b2939cb/conversions/8fe6b10b-2ae8-40f7-85b6-face503509bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/460fca59-607d-43cf-8493-86fb9b2939cb/conversions/8fe6b10b-2ae8-40f7-85b6-face503509bd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Помимо демонстрации продукции военно-промышленного комплекса страны, оружейники рассказывают о своих последних достижениях.

Белорусский "Сапфир" - отечественный гранатомет - пользуется спросом у заказчиков

С момента выхода на международный рынок белорусские "Сапфиры" наделали много шума среди заказчиков из других стран. Гранатомет оказался уникальным среди импортных аналогов, поэтому интерес к нему только растет. Но и останавливаться на достигнутом разработчики не собираются. Не так давно реактивный одноразовый гранатометный комплекс прошел очередную прокачку. Сейчас его можно даже устанавливать на беспилотники. Стоит ли говорить, что сегодня это тренд театра боевых действий. А к лету производство "Сапфира" и вовсе планируют полностью локализовать.

Андрей Диканев, начальник отдела ГВТУП "Белспецвнештехника":

"Позволяет беспилотникам выносить "Сапфир" на большую дальность и применять его до 5 км".

На вооружение в белорусскую армию "Сапфиры" тоже уже приняты. К слову, только за прошлый год в войска поступило 16 новых разработок Госкомвоенпрома.

вооружение news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddbae8d0-5d4d-40d1-9ecd-8941277f1055/conversions/bce6afed-e5bf-4f7f-978e-c6db9c80ce76-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddbae8d0-5d4d-40d1-9ecd-8941277f1055/conversions/bce6afed-e5bf-4f7f-978e-c6db9c80ce76-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddbae8d0-5d4d-40d1-9ecd-8941277f1055/conversions/bce6afed-e5bf-4f7f-978e-c6db9c80ce76-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddbae8d0-5d4d-40d1-9ecd-8941277f1055/conversions/bce6afed-e5bf-4f7f-978e-c6db9c80ce76-xl-___webp_1920.webp 1920w

Всего в 2025 году в Вооруженные силы поставлены 5200 единиц новых образцов вооружения и военной специальной техники, а также вспомогательного оборудования, помимо этого 75 000 единиц боеприпасов.

Андрей Федин, замминистра обороны - начальник вооружения ВС Беларуси:

"Приоритет отдается средствам управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, контрбатарейной борьбы. Кроме того, не утрачивают свое значение и вопросы поддержания в исправном состоянии имеющихся парков вооружений. Здесь мы очень тесно сотрудничаем с 558-м ремонтным заводом, со 140-м ремонтным заводом и с другими предприятиями, которые дают тем образцам, которые произведены еще в советское время, новую жизнь и обеспечивают их функционирование, использование по назначению еще в течение многих-многих лет".

О том, что пришла очередь пройти модернизацию и казалось бы относительно новому ЗРК "Полонез", говорил и Президент. Сегодня рассказал журналистам председатель Госкомвоенпрома.

В самом ближайшем будущем планируется расширить спектр ракет, которые могут быть использованы этим зенитно-ракетным комплексом.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

"Сегодня все страны, которые занимаются ракетостроением, уделяют особое внимание помехозащищенным ракетам с учетом того, что средства радиоэлектронной борьбы очень динамично и очень быстро развиваются. Поэтому это направление сегодня является мировым трендом. Мы также стараемся соответствовать этим тенденциям и проводим работу, связанную не только в области ракетостроения, но и в целом по помехозащищенности всех средств, которые используют каналы спутниковой навигации".

Новейшие образцы вооружения и планы на будущее

военные с оружием news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18e63b95-5509-4032-89aa-3dee83ecd819/conversions/5e55c361-c33e-4205-aca1-70e9a4094a95-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18e63b95-5509-4032-89aa-3dee83ecd819/conversions/5e55c361-c33e-4205-aca1-70e9a4094a95-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18e63b95-5509-4032-89aa-3dee83ecd819/conversions/5e55c361-c33e-4205-aca1-70e9a4094a95-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18e63b95-5509-4032-89aa-3dee83ecd819/conversions/5e55c361-c33e-4205-aca1-70e9a4094a95-xl-___webp_1920.webp 1920w

Госкомвоенпром стремится разрабатывать максимально широкий спектр вооружения. Глава государства часто обращает внимание, что не стоит на 100 % поддаваться трендам в части, например, резкого увеличения и масштабирования производства БПЛА. Наши оружейники стараются работать таким образом, чтобы максимально широкий спектр вооружения нами разрабатывался и производился. Экспорт продукции белорусских оружейников в 2025 году осуществлялся в 65 стран (+ 7 пунктов по сравнению с предыдущим годом).

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

"Военно-техническое сотрудничество в сегодняшних геополитических моментах - это для нас очень важная задача. Удалось сделать многое. Было очень много проведено организационных мероприятий в части выстраивания нормативно-правовой базы со странами, для нас новыми для освоения. Продолжали работу по закреплению тех регионов, где мы имеем уже устойчивую работу с нашими партнерами. В целом получилось, что рекордная отметка экспорта была достигнута в прошлом году".