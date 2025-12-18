Итоги реализации инициативы "Компания, дружественная родителям" озвучила Наталья Павлюченко

Главной ареной событий политической и экономической жизни страны станет Дворец Республики. Именно здесь сегодня соберутся делегаты ВНС. Здесь же работает выездная студия "Первого информационного".

Социальная политика определяет главное в развитии белорусского государства, потому что от нее зависит жизнь каждого человека. Как правило, по тому, что у нас в кошельках, как изменилась жизнь нашей семьи, что мы можем позволить себе, - все это говорит о том, как развивается страна. Ну и в целом, конечно, оцениваем комфорт и доступность услуг. Посмотрели рейтинг: Беларусь занимает 20-ю строчку в рейтингах, которые формирует Всемирная организация здравоохранения по комфорту для материнства.

Первый гость выездной студии во Дворце Республики - министр труда и соцзащиты Беларуси Наталья Павлюченко - рассказала о том, что многодетных семей в стране становится больше и что государство для этого делает много.

"Во-первых, такой результат - это подтверждение, что мы движемся правильным курсом, государством выбран этот курс. Сегодня только нужно понимать, что нужно усовершенствовать. Вообще за этим результатом - большая системная работа. Постоянная аналитика тех мер, которые работают у нас на развитие материнства. И если мы говорим про 2025 год, то только в этом году мы посмотрели, что нужно усилить поддержку тех молодых мам, которые вот только вступили на трудовой путь либо еще учатся, и решили посвятить себя материнству. Поэтому в 2025 году в три раза увеличено минимальное пособие по беременности и родам мамам, которые работают и у которых маленький стаж, и в два раза - тем студенткам, которые решили стать мамами", - привела пример министр.

Наталья Павлюченко подчеркнула, что эта работа комплексно сопровождает белорусских женщин в период беременности. Первое - это гибкий график, это возможность совмещать и труд, и непосредственно материнство. Второе - это, конечно, пособие по беременности и родам в размере стопроцентного заработка. И еще, безусловно, очень важны такие факторы, как помощь детских дошкольных учреждений.

Вот, все это сопровождение и, очень важно, медицинское сопровождение на протяжении всего периода беременности.

"Мегамера, которая принята в 2025 году, - это продление системы семейного капитала. Мы ее продлили еще на пятилетний срок, и это действительно тот механизм, который позволяет поддерживать уровень многодетности у нас в республике на том же пределе. Это 120 тыс. многодетных семей, и мы очень рады, когда их становится все больше и больше", - отметила министр труда и соцзащиты.