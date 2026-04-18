Итоги республиканского субботника подвели в Бресте, Мозыре и Жировичах

В Брестской области на субботнике трудились порядка 350 тыс. человек. Главной рабочей площадкой стал Республиканский центр патриотического воспитания молодежи на территории Брестской крепости. Руководство области и города, неравнодушные к своей земле люди разравнивали участки, очищали грунт от строительного мусора - это часть большой работы по подготовке территории к благоустройству.

Дмитрий Городецкий, первый зампредседателя Брестского облисполкома:

"Мы должны помнить о прошлом, доносить, воспитывать и прививать уважение к прошлому нашим молодым людям, нашему будущему поколению. Именно поэтому и выбрано это место. Мы должны дошлифовать, доработать, навести в определенной степени лоск".

Благоустройство территории Мозырского роддома

Основная локация в Гомельской области - Мозырский городской родильный дом. Здесь работали представители власти, медики, строители и жители города. В планах - обновить фасад, кровлю, внутренние помещения, вентиляцию. Заменят электрооборудование, коммунальные сети, модернизируют пищеблок.

Наталья Муравьева, главный врач Мозырского городского роддома:

"Мозырский городской родильный дом является вторым технологическим уровнем оказания перинатальной помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным не только города Мозыря, но и шести прилегающих районов. Объект очень важный, и в Год белорусской женщины для всех жителей города Мозыря и полесского региона сделан такой большой подарок. Здание школы было построено в 1965 году, капитальный ремонт проводился в 2004 году".

Благоустройство Жировичей

В агрогородке Жировичи высаживали березы, сосны, ели