Итоги республиканского субботника подвели в Бресте, Мозыре и Жировичах
В Брестской области на субботнике трудились порядка 350 тыс. человек. Главной рабочей площадкой стал Республиканский центр патриотического воспитания молодежи на территории Брестской крепости. Руководство области и города, неравнодушные к своей земле люди разравнивали участки, очищали грунт от строительного мусора - это часть большой работы по подготовке территории к благоустройству.
Дмитрий Городецкий, первый зампредседателя Брестского облисполкома:
"Мы должны помнить о прошлом, доносить, воспитывать и прививать уважение к прошлому нашим молодым людям, нашему будущему поколению. Именно поэтому и выбрано это место. Мы должны дошлифовать, доработать, навести в определенной степени лоск".
Благоустройство территории Мозырского роддома
Основная локация в Гомельской области - Мозырский городской родильный дом. Здесь работали представители власти, медики, строители и жители города. В планах - обновить фасад, кровлю, внутренние помещения, вентиляцию. Заменят электрооборудование, коммунальные сети, модернизируют пищеблок.
Наталья Муравьева, главный врач Мозырского городского роддома:
"Мозырский городской родильный дом является вторым технологическим уровнем оказания перинатальной помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным не только города Мозыря, но и шести прилегающих районов. Объект очень важный, и в Год белорусской женщины для всех жителей города Мозыря и полесского региона сделан такой большой подарок. Здание школы было построено в 1965 году, капитальный ремонт проводился в 2004 году".
Благоустройство Жировичей
В Гродненской области благоустраивали почти 2 тыс. гектаров территории. В агрогородке Жировичи высаживали березы, сосны, ели. Там, где раньше стояли ветхие постройки, сейчас, благодаря труду жителей региона, появится молодой лес.