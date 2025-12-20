Итоги заседания ВНС обсудили в Академии управления

Тезисы Послания Президента белорусскому народу и парламенту вызвали мгновенную реакцию в молодежной среде. Особенно привлекли пункты из Программы социально-экономического развития на ближайшие 5 лет в сфере развития человеческого потенциала и демографической безопасности. 20 декабря итоги второго заседания VII Всебелорусского народного собрания обсудили на информационно-просветительском мероприятии в Академии управления при Президенте Беларуси.