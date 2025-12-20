3.66 BYN
Итоги заседания ВНС обсудили в Академии управления
Автор:Редакция news.by
Тезисы Послания Президента белорусскому народу и парламенту вызвали мгновенную реакцию в молодежной среде. Особенно привлекли пункты из Программы социально-экономического развития на ближайшие 5 лет в сфере развития человеческого потенциала и демографической безопасности. 20 декабря итоги второго заседания VII Всебелорусского народного собрания обсудили на информационно-просветительском мероприятии в Академии управления при Президенте Беларуси.
Два дня работы Всебелорусского народного собрания стали предметом самого пристального внимания по всей стране. Стратегический документ активно обсуждают в трудовых коллективах. Экономика, безопасность, социальная сфера, развитие регионов темы, которые напрямую касаются каждого.