Итоговая практика на границе: курсанты-пограничники готовятся к получению лейтенантских погон

Ощутить себя в роли командира и научиться принимать важные решения. У курсантов-пограничников завершилась итоговая практика на границе перед выпуском из института. Совсем скоро четверокурсники получат лейтенантские погоны.

Но перед этим остался важный этап: финальная стажировка, которая показала их реальную готовность стать командирами, противостоять современным угрозам и ловить нарушителей. Здесь уже появляется четкое осознание: от действий пограничников зависит порядок на рубежах, если глобальнее - безопасность страны.

Движения машин в пункте пропуска "Брузги", что границе с Польшей, не было 4 года. Оно было приостановлено по решению польской стороны осенью 2021 года. Белорусская сторона погранпереходы не закрывала и готова была в любой момент движение возобновить, что и произошло в ночь на 17 ноября 2025 года.

С того момента, по данным ГПК, белорусско-польскую границу на этом пункте пересекло 90 тыс. машин. Большая часть - белорусы, еще 25 тыс. автомобилей - на иностранных номерах, в основном западные соседи: поляки, литовцы и латвийцы.

Пункт пропуска "Брузги" - один из крупнейших на белорусско-польском участке границы, оттого здесь есть свои сложности. Например, большие потоки автомобилей: по выходным и в праздники, как рассказывают пограничники, через этот погранпереход проезжает больше тысячи авто, а это водители и пассажиры, которых нужно оформить. Люди, конечно, встречаются разные: не обходится и без конфликтных туристов.

Андрей Мирончик, замначальника отделения пограничного контроля "Брузги":

"Шаблонных ситуаций на границе конкретно в погранконтроле нет, то есть пропускная способность нашего пункта пропуска - 14 тыс. человек в сутки. По определенным условиям и обстоятельствам сегодня сопредельная сторона принимает только легковые транспортные средства, а я вам говорю с учетом движения автобусов и грузовых транспортных средств. Поэтому представьте себе: 14 тыс. человек в сутки, к каждому человеку нужно подстроиться, найти подход. Конкретно научить каким-то определенным вопросам не получится, как бы ты ни хотел, это курсант должен понять".

Свою итоговую практику на должности начальника смены на этом участке границы проходит курсантка Института пограничной службы Мария Шидловская. Несмотря на то что это часть учебы, в пункт пропуска девушка приходит точно как на работу.

"Во время стажировки мы закреплены за определенной сменой, и поэтому у нас есть дневная смена, ночная, конечно же, представляется отдых, есть возможность выйти в город. Я рада, что мне посчастливилось попасть в Гродно. Практически каждый день, каждую смену ты можешь видеть особые ситуации, случаи. И на самом деле ценность в том, что ты видишь, какие решения принимают должностные лица в типовых ситуациях, а бывает и в нестандартных. И ты можешь те знания, которые тебе дал преподавательский состав, уже применить на практике", - рассказала Мария Шидловская.

Служба в пограничном контроле имеет много нюансов. Здесь нужно досконально знать законы страны, владеть иностранным языком и, главное, ловко обращаться с документами при их проверке и быть уверенным, как отличить подделку от оригинала. Для этого в помощь пограничникам - разного уровня защиты документов.

На финальную стажировку курсанты-пограничники приходят уже с крепкими знаниями и навыками. А этому предшествует тяжелый труд на протяжении всех лет обучения в институте.

Подготовка серьезная, и это не пустые слова. Нелегалы, контрабандисты или даже неприятель в любой момент могут проверить рубежи на прочность. За охраной внешнего контура страны, как понятно, стоит не только техника (это лишь подспорье), но в первую очередь - люди.

Перед выпуском остается только имеющуюся базу закрепить и набраться реального или, как говорят люди в форме, боевого опыта под руководством старших наставников, которым уже приходилось сталкиваться лицом к лицу с нарушителями.

"Руководством Государственного пограничного комитета, командованием пограничных групп и отрядов уделяется огромное внимание этому вопросу, ведь наставничество - это целенаправленная, серьезная работа. Каждый из нас, в том числе и нынешние генералы, проходил этот путь и знал, что без плеча товарища, без помощи, тяжело освоить этот момент. Так получилось, что я тоже здесь стажировался, будучи курсантом. Конечно, чувство страха присутствует в первые дни", - отметил Андрей Мирончик.

Для курсантов эта практика итоговая, но не первая. После каждого курса будущие офицеры приезжают набираться реального опыта на границе. И каждый раз - в новое место. Четверокурсник Владислав Ермоленко проходит практику на зеленой границе, как называют службу в пограничной заставе, в качестве идеолога. Обязанности на этой должности - контроль за личным составом и их распорядком дня, проведение с военнослужащими занятий. А еще - патрулирование местности в составе пограннарядов.

"Выезжали по сработкам, потому что сейчас проходит миграция животных, и из-за них, в частности, бывают сработки. Но пограничная застава все равно должна среагировать, потому что это может быть нарушитель государственной границы. С военнослужащими подразделения пограничной заставы, в котором я сейчас стажируюсь, у меня хорошие отношения. Я зарекомендовал себя с хорошей стороны, тут ребята все способные", - рассказал курсант Института пограничной службы Беларуси Владислав Ермоленко.