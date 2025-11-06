28 л молока с коровы: в чем состоит залог рекордных надоев в ОАО "Бегомльское"

Ситуация с созданием и развитием молочно-товарных комплексов находится на контроле во всей Беларуси, но особое внимание отдано Витебской области.

Региону нужен огромный шаг вперед, и строительство современных молочно-отварных комплексов является отличным шансом для развития. Но пользуются ли им в полной мере, узнали на примере Докшицкого района.

Молочно-товарная ферма "Добрунь" открылась после масштабной реконструкции в 2024 году. Надо сказать, что это второй день рождения комплекса, потому что изменилось кардинально все. К слову, за 2025 год уже вышли на проектную мощность - 1,2 тыс. голов, из которых 564 составляет дойное стадо.

МТФ добрунь ОАО Бегомльское news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5855a19-d890-4e70-be7d-ee29f58c16fe/conversions/640c3ada-b359-4099-aec5-7d79571c0f99-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5855a19-d890-4e70-be7d-ee29f58c16fe/conversions/640c3ada-b359-4099-aec5-7d79571c0f99-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5855a19-d890-4e70-be7d-ee29f58c16fe/conversions/640c3ada-b359-4099-aec5-7d79571c0f99-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5855a19-d890-4e70-be7d-ee29f58c16fe/conversions/640c3ada-b359-4099-aec5-7d79571c0f99-xl-___webp_1920.webp 1920w

Когда-то ОАО "Бегомльское" (куда входит и МТФ "Добрунь") было отстающим хозяйством, где работала устаревшая ферма, но благодаря грамотным инвестициям со стороны Банка развития аграрии вошли в список лидеров района и целого региона. Запуск нового МТК помог значительно увеличить мощность и показатели, который сейчас составляет 28 л на корову - такому позавидуют многие конкуренты.

"Все важно, даже микроклимат, свет. Есть у нас и подстилка, и кормовая смесь. Она делается, чтобы у коровы было хорошее пищеварение. Соответственно, она нам и отдачу дает - и молоком, и здоровьем", - рассказала главный зоотехник ОАО "Бегомльское" Елена Бобрик.

Да, показатели здесь выше, чем в целом по Витебской области, а все получаемое молоко - сорта экстра. Так что зарабатывают хорошо, а выручку направляют на развитие хозяйства. Например, сейчас бывшую постройку под сеновал переоборудуют в профилакторий.

"Что и сказал глава государства (Президент Беларуси Александр Лукашенко - прим. news.by), всех телят нужно поставить под навесы, поэтому решили дешево обшить деревом (ДСП), пленкой. Под навесами будет содержаться 150 голов телят после рождения", - объяснил директор ОАО "Бегомльское" Александр Новицкий.

Директор подчеркнул, что сегодня в местах содержания скота должно быть сухо и чисто, чтобы коровы не болели. А в таких условиях приятно работать и людям, которые находятся не под открытым небом, а в помещении.

корова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80f2ea40-3bf4-40a0-9604-51ab10b02477/conversions/d905f967-1800-470b-ad77-449c88a6b4d1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80f2ea40-3bf4-40a0-9604-51ab10b02477/conversions/d905f967-1800-470b-ad77-449c88a6b4d1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80f2ea40-3bf4-40a0-9604-51ab10b02477/conversions/d905f967-1800-470b-ad77-449c88a6b4d1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80f2ea40-3bf4-40a0-9604-51ab10b02477/conversions/d905f967-1800-470b-ad77-449c88a6b4d1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Современные молочно-товарные комплексы - залог развития целого региона. Согласитесь, что для Витебщины это особенно актуально.

Что им стоит МТК построить. Почему на кону стоит продовольственная безопасность Беларуси. Почему МТК - объекты, нужные всей стране. Об этом и не только смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента".