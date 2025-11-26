3.70 BYN
Иван Эйсмонт о вызовах коллективного Запада: Мы с этим справляемся
Программу социально-экономического развития Беларуси на пятилетку обсуждают в обществе. Документ обозначит стратегические направления развития нашей экономики и социальной сферы. Резервы для развития есть. Иначе 2020-й стал бы фактически "финальным" для страны.
Такое мнение высказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в эфире Белорусского радио. Вот фрагмент беседы об ожиданиях от предстоящего ВНС.
"Экономика, конечно, очень важна. И 26 ноября была опубликована программа ВНС, премьер-министром будет представлена Программа социально-экономического развития Беларуси до 2030 года. Это важно, потому что тысячи санкций введены в отношении Беларуси, в отношении Российской Федерации, нашего ближайшего партнера, в отношении многих стран, как их сейчас называют, глобального большинства. Неизвестно, какие новые вызовы подбросит будущее время. Ко всему нужно быть готовыми. Хотя, как мне кажется, наше государство, правительство, Национальный банк, Президент блестяще справляются с тем, что нам предлагает коллективный Запад", - констатировал председатель Белтелерадиокомпании.
Иван Эйсмонт напомнил, что Запад предполагал, что Беларуси после 2020-го, особенно 2022 года, уже не должно существовать как государства в целом. "Но мы с этим справляемся", - подытожил председатель Белтелерадиокомпании.