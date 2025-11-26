Иван Эйсмонт о вызовах коллективного Запада: Мы с этим справляемся

"Экономика, конечно, очень важна. И 26 ноября была опубликована программа ВНС, премьер-министром будет представлена Программа социально-экономического развития Беларуси до 2030 года. Это важно, потому что тысячи санкций введены в отношении Беларуси, в отношении Российской Федерации, нашего ближайшего партнера, в отношении многих стран, как их сейчас называют, глобального большинства. Неизвестно, какие новые вызовы подбросит будущее время. Ко всему нужно быть готовыми. Хотя, как мне кажется, наше государство, правительство, Национальный банк, Президент блестяще справляются с тем, что нам предлагает коллективный Запад", - констатировал председатель Белтелерадиокомпании.