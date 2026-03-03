Иван Кубраков встретился с семьями милиционеров, погибших при исполнении служебных обязанностей

В основе воспитания молодых сотрудников внутренних дел - примеры героических подвигов правоохранителей всех поколений. На этом сделал акцент министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков во время встречи с семьями милиционеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Мероприятие прошло в Полоцке на территории Спасо-Евфросиниевского монастыря, а в Крестовоздвиженском соборе состоялось богослужение.

"На таких мероприятиях дети и внуки чувствуют причастность к милицейской семье, важность и значение для преемственности поколений в системе МВД людей, которые носят погоны. Такие люди всегда верны своему долгу - искренне, по-человечески", - поделилась Алла Плуц, дочь сотрудника МВД Беларуси, погибшего при исполнении служебных обязанностей.