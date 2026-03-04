Иван Кубраков: За последние 12 лет преступность в Беларуси достигла своего минимума

В День милиции - о работе милиции. А еще о личном примере, оперативной работе и успешных спецоперациях. Откровенное интервью с министром внутренних дел: почему, несмотря на звание генерал-лейтенанта, Иван Кубраков все еще с головой погружен в оперативную работу.

"Структура преступности в Беларуси действительно изменилась. Она меняется с каждым годом, потому что мы делаем выводы из тех преступлений, которые происходят не только в нашей стране, но и за ее пределами. Мы держим руку на пульсе. Если говорить о тяжких телесных, повреждениях, об убийствах, то они сокращаются с каждым годом. За последние 12 лет преступность достигла своего минимума. Что касается видов преступлений, по линии уголовного розыска данный вид преступлений снижается с каждым годом. Разбойное нападение на жилища и даже кражи из жилищ на сегодняшний день самые минимальные. Раскрываемость убийств, тяжких телесных повреждений, грабежей, разбоев составляет 100 % за 2025 год", - отметил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.