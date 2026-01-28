3.74 BYN
Иванец: Более 80 % белорусских школьников, участвующих в олимпиадах, завоевывают медали
В Республике Беларусь благодаря Президенту выстроена системная работа по поддержке и созданию необходимых условий для развития одаренной талантливой молодежи. Об этом в программе "Экономическая среда" заявил министр образования Андрей Иванец.
"Буквально на днях мы будем отмечать 30-летие создания специального фонда по поддержке одаренной талантливой молодежи. Более чем 80 % наших ребят-школьников, которые выезжают на олимпиады, возвращаются с медалями. По целому ряду направлений мы являемся мировыми лидерами. В 2025 году учащийся одной из брестских школ Николай Мисиюк стал абсолютным победителем Всемирной олимпиады по географии. В прошлом году наши ребята-математики заняли 5-е командное место, оставив впереди только Китай, Соединенные Штаты Америки, Индию и Сингапур", - не без гордости отметил министр.
Андрей Иванец:
"Мы должны создать единую цепочку работы с данными ребятами не только в школе, но и в университете и в последующем в научной сфере".
Сегодня к высшей школе предъявляются очень серьезные требования, заметил министр образования. "Президент на совещании подчеркнул, что развитие высшей школы является важнейшим приоритетом в нашей стране, потому что он определяет и экономическую безопасность, и в целом суверенитет нашей страны", - напомнил глава ведомства.
Он также отметил необходимость серьезного взаимодействия между вузами и научно-исследовательскими институтами для того, чтобы молодежь приходила в науку. "Но уверен, что те задачи, которые сегодня перед нами стоят, в полной мере позволят раскрыть научный потенциал нашей молодежи", - заявил Андрей Иванец.
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Денис Коржицкий добавил, что в стране создана система конкурсов, инновационных проектов, которые помогают вовлечь в экспериментальную деятельность от школьника до ученого. В качестве примера он привел молодежный проект "100 идей для Беларуси", позволяющий талантливым ребятам реализовывать свои инновационные стартапы. Академия наук и Министерство образования активно поддерживают систему конкурсов.
Денис Коржицкий напомнил, что осенью 2025 года на Международном форуме "Искусственный интеллект в Беларуси" учащийся 9-го класса одной из минских гимназий представил свою разработку - гуманоидного робота с интеллектуальной платформой управления. "Сейчас же робототехника у нас в приоритете, - отметил председатель ГКНТ. - Молодой человек - практически готовый специалист, он уже ориентируется, разбирается, может помочь нам в какой угодно системе. У этого направления большой потенциал. Кроме того это обучение детей. В Советском Союзе центры технического творчества были, у нас они тоже есть".
Проект документа по развитию научной сферы находится на финальном этапе согласований и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Главе государства. Об этом в студии проекта "Экономическая среда" заявил Председатель Президиума Академии наук Беларуси Владимир Караник. Из ключевых аспектов - предложения по совершенствованию подходов к финансированию научных исследований, определению результатов эффективности разработок и поддержки ученых: от академиков до молодых и талантливых исследователей. - Как будет развиваться белорусская наука и как планируют закрывать потребности реального сектора экономики?
Министр образования в свою очередь добавил, что в Республике Беларусь не просто сохранилась система поддержки технического творчества, а на сегодняшний день она более развита, чем было в советское время. "Сегодня в нашей стране наряду со всем известным Национальным детским технопарком функционирует более 180 инженерно-технических центров, которые созданы в каждом районе страны", - сказал Андрей Иванец.
Он подчеркнул, что в рамках государственной программы "Беларусь интеллектуальная" стоит задача, чтобы каждый четвертый ребенок, занимающийся дополнительным образованием, получал именно инженерно-технические знания. И это полностью коррелирует с задачей повышения престижа инженерного образования, развития реального сектора экономики.
"Мы не просто сможем этого достичь, а, видя интерес наших ребят, сможем продвинуться значительно дальше", - уверен министр.
В Беларуси сегодня пошли по пути создания необходимых не только стимулов, но и условий для прихода студентов в науку, обратил внимание Андрей Иванец. "И при формировании заявок в государственную программу научных исследований, и при получении грантов Министерства образования обязательное условие - наличие в составе коллектива молодых ученых и аспирантов. Если заявка подается без молодого ученого, без аспиранта, мы такую заявку на ведомственном уровне в дальнейшем на государственную экспертизу не представляем. Президент сказал о том, что важно не только иметь сегодня научную школу, надо иметь учеников, надо иметь ее продолжение. Уверен, что это тоже даст свои результаты", - заключил Андрей Иванец.