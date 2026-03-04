Иванец: Сегодня бизнес интересует, как получить молодого специалиста еще до окончания университета

Актуальные вопросы для белорусского бизнеса 4 марта обсудили в правительстве. Подготовка кадров - ключевая тема заседания совета по развитию предпринимательства.

Речь о внедрении гибких механизмов привлечения персонала и особенно молодых специалистов. Реальный сектор экономики и бизнес нуждаются в новых кадрах и готовы сотрудничать со школами и вузами. В этой связи Министерство образования корректирует перечень должностей, на которые могут претендовать студенты старших курсов.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Безусловно, сегодня бизнес интересует, как получить молодого специалиста еще до окончания университета или колледжа. Определен перечень более чем 85 должностей для того, чтобы, с одной стороны, войти на рынок труда, с другой стороны, получить те навыки и компетенции, практические навыки в дополнение к теоретическим знаниям, которые они получают в учреждениях образования".

"Сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования трудовых отношений с учетом защиты в первую очередь трудящихся наших. В то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования этих всех трудовых процессов нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься", - рассказал Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси.