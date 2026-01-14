3.71 BYN
Иванец: Учащиеся последних курсов будут начинать свою деятельность на будущих рабочих местах
В текущей пятилетке объем практико-ориентированного обучения составит не менее 50 %. Это предусмотрено программой "Беларусь интеллектуальная". Ее цель - повысить качество и конкурентоспособность образования, отвечающего текущим запросам рынка труда и потребностям национальной экономики.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси: "Речь идет о том, что наши фундаментальные знания, хорошая теоретическая база будут органично и оптимально дополнены практической составляющей. Когда ребята, начиная уже с первых курсов, будут проходить и ознакомительные практики. На втором курсе уже будут проходить соответствующие учебные практики, а с третьего и четвертого курса во многом будут начинать уже свою профессиональную деятельность на будущих рабочих местах. Уверен, это позволит, с одной стороны, подготовить высококлассных специалистов, новые формации, с другой стороны, работодатели будут абсолютно уверены, что молодой специалист здесь, сейчас, сегодня готов решать те задачи, которые перед ним стоят на его рабочем месте".
В Беларуси выстроена действенная система подготовки кадров. Сейчас реальный сектор экономики нуждается в специалистах для высокотехнологичных отраслей. Сегодня в Беларуси работают более 180 инженерно-технических центров для школьников.