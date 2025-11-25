Из Израиля вернулись трое детей-белорусов

Из Израиля вернулись трое белорусских детей. В чужой стране сестры остались без попечения родителей. Белорусская сторона приложила все усилия, чтобы не просто вернуть их домой, но и воссоединить.

Сейчас девочки находятся в доме семейного типа, где их окружили любовью и заботой. В семье Лицкевичей они всего месяц.

Мелания самая старшая - ей 11, Марьяне - 4, а Мирра на год младше.

Вернуть сестер в Беларусь было настоящей дипломатической миссией. В прошлом году в адрес Комитета образования Мингорисполкома поступило письмо от белорусского посольства в Тель-Авиве с просьбой вернуть несовершеннолетних детей домой. Девочки тогда находились в социальных учреждениях. Год наш МИД вел переговоры и переписки с израильской стороной, и по итогу в октябре этого года они приехали в Минск.

Мелания и Марьяна уже жили в Беларуси, в Израиль их увезла мать, там уже родилась самая младшая. Сейчас о самой матери, как и об отце, ничего не известно - за ними она не приходила, не навещала, в воспитании не участвовала. Девочки жили в приемных семьях, детских домах, но так продолжаться долго не могло.

Специалисты отыскали родственников девочек, но те забрать их не смогли. По итогу опекунами стали супруги Лицкевичи. Они познакомились с ними еще в Израиле. Общались через интернет, искали точки соприкосновения и, кажется, все удалось.

Девочки уже хорошо обжились в новом доме, все-таки здесь еще 13 детей и языковой барьер никак не влияет на общение. Любят вместе рисовать, играть и готовить - с легкостью идут на контакт. Мелания пошла в школу, а младшие - Мирра и Марьяна - в детский сад.