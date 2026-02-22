3.73 BYN
Из Литвы в Беларусь: как Инна Ушакова нашла новый дом и спокойствие для своей семьи
Еще 1,5 года назад Инна Ушакова жила в Литве - стране с европейскими стандартами и ценностями. Сегодня она вместе с семьей называет Беларусь своей второй Родиной. Решение переехать продиктовано личными убеждениями, представлениями о воспитании детей и отношением к исторической памяти. Семья обустраивается в Лидском районе. Уже есть работа, жилье и планы на будущее, а главное - спокойствие и стабильность.
Инна Ушакова родилась и выросла в Литве. Отец родом из Челябинской области, так в литовской семье появилась русская фамилия. Традиции и семейные ценности, по словам Инны, всегда занимали важное место в жизни. Со временем она все чаще стала задумываться о переезде. Беларусь казалась наиболее близкой по душе страной. 1,5 года назад решение было принято.
Инна Ушакова, гражданка Литвы:
"Мама говорит: русская кровь победила. Мне по душе больше русский язык, народ. В планах было уехать в Беларусь, и вот мечта сбылась".
По словам Инны, в Литве она все острее ощущала внутренний дискомфорт. Ее беспокоили трансформация общественных традиций, отношение к памяти и историческим символам. Особенно болезненной оставалась тема Дня Победы. В ее семье бережно хранят память о родственниках-фронтовиках.
"Для меня это огромный стресс. Помню, когда хоронили двоюродного деда, медали несли, подушечку с наградами, а потом убрали. Даже гвоздики нельзя принести. Дошло до того, что стоят контейнеры с надписью "мусор для гвоздик". Все снесли, ничего советского не осталось. В Вильнюсе на Зеленом мосту были памятники - их разобрали. Истории практически нет, все переписывается. Знаю многих в Литве, кто больше ценит праздники 9 Мая и 7 Ноября", - поделилась Инна Ушакова.
Не меньше вопросов вызывали нововведения в системе образования. В школах начали продвигаться новые подходы к вопросам идентичности. Инна признается: ей важно, чтобы у детей формировались традиционные ценности.
"То, что нельзя детям внушать, мальчик ты или девочка, что ребенок сам вправе определиться, это уже настораживало. Там уже в некоторых школах строят туалеты для детей, которые еще не определили пол. Для меня это дико. Я не хотела, чтобы дети росли с такой логикой", - рассказала гражданка Литвы.
Летом 2024 года Инна с тремя младшими детьми переехала в Лидский район. Сегодня она работает телятницей на молочно-товарном комплексе.
"Жилье дали, зарплата хорошая. Что может быть лучше?" - отметила Инна Ушакова.
Жизнь в агрогородке семье нравится: рядом школа, магазин, амбулатория. В Лиду ездят на машине. Сейчас семья оформляет документы, чтобы получить вид на жительство.
Дети быстро адаптировались. Десятилетний Илья занимается в белорусскоязычной Тарновской школе. Мальчик признается: учеба дается легко. Настя и Кирилл ездят в Можейково. Старший сын сначала переезд принял настороженно, ведь друзья и привычная среда остались в прошлом. Теперь, признается, хочет задержаться в Беларуси навсегда.
Кирилл Бизунович, сын Инны Ушаковой:
"Сейчас тут все хорошо, у меня тут очень много друзей. Ко мне отнеслись сразу с пониманием. Программа тут тяжелее, но мне дается нормально, потому что я стараюсь учиться".
Анастасия Бизунович, дочь Инны Ушаковой:
"Быстро нашла контакт с людьми. В Беларуси мне очень нравится. Хотела бы поступить в медицинский колледж, быть стоматологом, поэтому сейчас стараюсь учиться хорошо".
По словам Инны, многие в Прибалтике задумываются о переезде. Люди сравнивают, видят ухоженные города и улицы, в магазинах качественные и вкусные продукты, безопасность на улицах, есть возможность для самореализации. Что еще нужно?
Для Инны Ушаковой Беларусь стала не просто новым домом, это осознанный выбор в пользу традиционной семьи, исторической правды и спокойного будущего для детей.
Пример Инны оказался заразительным. Ее родители уже подбирают дом в том же агрогородке Тарново. Уверены, их выбор будет правильным.