Около 100 энергетиков и более 200 работников ЖКХ задействовали для ликвидации ЧП на тепломагистрали

Для ликвидации последствий оперативно были задействованы около 100 энергетиков и более 200 работников ЖКХ. Предварительная причина прорыва магистрали - повышенная нагрузка, связанная с высокой температурой теплоносителя из-за морозов. Значительно пострадали жители частных домов, которые оказались в зоне ЧП. Городские власти пообещали им оказать помощь и содействие.

Объекты социальной инфраструктуры работали в штатном режиме. Весь день за ситуацией следили съемочные группы "Первого информационного".

Прорыв тепломагистрали - восстановительные работы продолжаются

Ранее утро, на градуснике -21. Участок тепловой магистрали ТЭЦ № 4 не выдерживает температурной разницы, в итоге происходит прорыв подземных коммуникаций. Аварийные службы оперативно выезжают для решения проблемы.

Основной этап работ - откачка воды с помощью специальных погружных насосов. Это необходимо для безопасного доступа к поврежденному участку магистрали и последующего ремонта.

Без отопления и горячей воды остались жители 5 районов Минска: Фрунзенского, Московского, Центрального, Советского и Октябрьского. Оперативно запущены резервные котельные. В приоритете социальные объекты: больницы, поликлиники, школы и детские сады. В дошкольном учреждении № 96 подачу отопления восстановили сразу же после ЧП, температура в игровых и спальнях не успела понизиться.

Прорыв тепломагистрали оставил без горячей воды более 3 тыс. домов, в локализации задействовали все службы города. На месте аварии прошло и выездное совещание с участием мэра Минска. Городские власти держат ситуацию на контроле, чтобы максимально быстро вернуть тепло в дома.

Олег Корзун, зампредседателя Мингорисполкома:

"Предприняты все необходимые меры для того, чтобы максимально быстро восстановить поврежденный участок, чтобы запитать и отоплением, и горячим водоснабжением наших потребителей. До окончания рабочего дня все мероприятия будут завершены, потребители будут обеспечены всеми услугами жилищно-коммунальной сферы".

Особое внимание и жителям частного сектора в радиусе прорыва тепломагистрали. Сотрудники МЧС в экстренном порядке откачали воду с участков. Власти города окажут содействие в устранении последствий и ущерба.

Артем Шегидевич, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:

"Три частных дома пострадали. Сейчас работает МЧС и другие службы. Проходит откачка воды, которая наполнила подвалы. Вся необходимая помощь будет оказана. С людьми мы работаем, со всеми проговорили, все объяснили. Люди находятся на местах. Всю необходимую помощь мы оказываем, все вопросы мы решим".