3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Около 100 энергетиков и более 200 работников ЖКХ задействовали для ликвидации ЧП на тепломагистрали
Для ликвидации последствий оперативно были задействованы около 100 энергетиков и более 200 работников ЖКХ. Предварительная причина прорыва магистрали - повышенная нагрузка, связанная с высокой температурой теплоносителя из-за морозов. Значительно пострадали жители частных домов, которые оказались в зоне ЧП. Городские власти пообещали им оказать помощь и содействие.
Объекты социальной инфраструктуры работали в штатном режиме. Весь день за ситуацией следили съемочные группы "Первого информационного".
Прорыв тепломагистрали - восстановительные работы продолжаются
Ранее утро, на градуснике -21. Участок тепловой магистрали ТЭЦ № 4 не выдерживает температурной разницы, в итоге происходит прорыв подземных коммуникаций. Аварийные службы оперативно выезжают для решения проблемы.
Основной этап работ - откачка воды с помощью специальных погружных насосов. Это необходимо для безопасного доступа к поврежденному участку магистрали и последующего ремонта.
Без отопления и горячей воды остались жители 5 районов Минска: Фрунзенского, Московского, Центрального, Советского и Октябрьского. Оперативно запущены резервные котельные. В приоритете социальные объекты: больницы, поликлиники, школы и детские сады. В дошкольном учреждении № 96 подачу отопления восстановили сразу же после ЧП, температура в игровых и спальнях не успела понизиться.
Прорыв тепломагистрали оставил без горячей воды более 3 тыс. домов, в локализации задействовали все службы города. На месте аварии прошло и выездное совещание с участием мэра Минска. Городские власти держат ситуацию на контроле, чтобы максимально быстро вернуть тепло в дома.
Олег Корзун, зампредседателя Мингорисполкома:
"Предприняты все необходимые меры для того, чтобы максимально быстро восстановить поврежденный участок, чтобы запитать и отоплением, и горячим водоснабжением наших потребителей. До окончания рабочего дня все мероприятия будут завершены, потребители будут обеспечены всеми услугами жилищно-коммунальной сферы".
Особое внимание и жителям частного сектора в радиусе прорыва тепломагистрали. Сотрудники МЧС в экстренном порядке откачали воду с участков. Власти города окажут содействие в устранении последствий и ущерба.
Артем Шегидевич, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:
"Три частных дома пострадали. Сейчас работает МЧС и другие службы. Проходит откачка воды, которая наполнила подвалы. Вся необходимая помощь будет оказана. С людьми мы работаем, со всеми проговорили, все объяснили. Люди находятся на местах. Всю необходимую помощь мы оказываем, все вопросы мы решим".
Подобное испытание морозом подземные коммуникации столицы уже проходили. Ситуация для аварийных служб знакомая, поэтому и на этот раз есть четкий алгоритм действий, мобилизованы все силы и ресурсы, по максимуму используются резервные источники тепла. Работы продолжаются и сейчас, и будут вестись круглосуточно, пока все последствия аварии не будут устранены. Тем временем синоптики прогнозируют, что крепкие морозы сохранятся в Беларуси еще три дня, к выходным станет теплее на несколько градусов.