Из-за непогоды на нескольких участках железной дороги поезда следуют с отклонением от графика

Непогода влияет на движение транспорта: с утра и в столице, и в регионах наблюдаются задержки. В Минске местами стоят троллейбусы, с отклонениями в некоторых районах ходят и автобусы.

В эти минуты в Минске затруднено движение транспорта по бульвару Шевченко.

После снежной ночи активно убирают в столице Минский железнодорожный вокзал. Из-за сложных погодных условий на участках железной дороги Минск - Орша, Минск - Гомель, Минск - Брест, Жлобин - Калинковичи поезда следуют с отклонением от графика.

Разделы:

Общество

Теги:

ЖДнепогода