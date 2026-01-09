3.68 BYN
Из-за непогоды на нескольких участках железной дороги поезда следуют с отклонением от графика
Автор:Редакция news.by
Непогода влияет на движение транспорта: с утра и в столице, и в регионах наблюдаются задержки. В Минске местами стоят троллейбусы, с отклонениями в некоторых районах ходят и автобусы.
В эти минуты в Минске затруднено движение транспорта по бульвару Шевченко.
После снежной ночи активно убирают в столице Минский железнодорожный вокзал. Из-за сложных погодных условий на участках железной дороги Минск - Орша, Минск - Гомель, Минск - Брест, Жлобин - Калинковичи поезда следуют с отклонением от графика.