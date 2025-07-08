Изменится ли стоимость обучения в белорусских вузах?

Стоимость обучения в белорусских вузах остается прежней. Повышения в этом году не планируется, сообщили в Минобразования. Средняя цена - в районе 4 тыс. рублей за учебный год, в ведущих вузах - от 4,5 тыс. Подробнее о стоимости обучения можно узнать на сайте университетов. Также в ведомстве отметили, что в новом учебном году на платное отделение готовы принять до 16,5 тыс. человек. Большее количество мест на специальности, связанные с экономикой и IT.