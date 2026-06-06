Караев: Белорусы - гостеприимные и мирные люди, но никому не позволят диктовать свои порядки

"Конечно же, разница в менталитете есть у всех народов. И чем дальше живут они друг от друга, тем она больше. Но в едином Советском Союзе, в котором я родился, был интернационализм, и он позволял народам, не теряя свою самобытность, быть братьями, дружить и строить единую общность - советский народ. И это не пафосные слова. Это наследие осталось больше всего именно в Республике Беларусь. Интернационализм - это когда никто ни с кем не враждует по надуманным предлогам: из-за цвета кожи, из-за вероисповедания или из-за национальных традиций и обычаев. Эти факторы не могут быть предметом раздора, спора или нелюбви друг к другу. И в Беларуси это сохранилось полностью. Никогда никто и нигде не слышал обидных прозвищ, не было косых взглядов из-за того, что человек родился не здесь. Если человек живет в стране, трудится на ее благо, то он достоин всеобщего уважения. Вот такая ментальная сущность белорусов, - отметил председатель Гродненского облисполкома. - И на интернациональном Кавказе точно так же, хотя время от времени там предпринимались попытки стравить между собой народы. Но в Беларуси этого не получится из-за того, что мирные, толерантные, очень гостеприимные жители страны никому не позволят диктовать свои порядки".