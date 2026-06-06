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Караев: Белорусы - гостеприимные и мирные люди, но никому не позволят диктовать свои порядки
Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев родился в г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР, но местом для жизни выбрал Беларусь.
Юрий Хаджимуратович рассказал, заметна ли, на его взгляд, разница менталитетов между белорусами и представителями Осетии.
"Конечно же, разница в менталитете есть у всех народов. И чем дальше живут они друг от друга, тем она больше. Но в едином Советском Союзе, в котором я родился, был интернационализм, и он позволял народам, не теряя свою самобытность, быть братьями, дружить и строить единую общность - советский народ. И это не пафосные слова. Это наследие осталось больше всего именно в Республике Беларусь. Интернационализм - это когда никто ни с кем не враждует по надуманным предлогам: из-за цвета кожи, из-за вероисповедания или из-за национальных традиций и обычаев. Эти факторы не могут быть предметом раздора, спора или нелюбви друг к другу. И в Беларуси это сохранилось полностью. Никогда никто и нигде не слышал обидных прозвищ, не было косых взглядов из-за того, что человек родился не здесь. Если человек живет в стране, трудится на ее благо, то он достоин всеобщего уважения. Вот такая ментальная сущность белорусов, - отметил председатель Гродненского облисполкома. - И на интернациональном Кавказе точно так же, хотя время от времени там предпринимались попытки стравить между собой народы. Но в Беларуси этого не получится из-за того, что мирные, толерантные, очень гостеприимные жители страны никому не позволят диктовать свои порядки".
Гродно, по его словам, является центром сосредоточения духа интернационализма. И наиболее ярко это демонстрируется на фестивале национальных культур.
Юрий Караев также поделился мнением о том, что является особенностью белорусского национального характера.
Он отметил, что белорусы - это гордый народ с большим достоинством и силой духа. Они не раз отстаивали свою землю, особенно в годы Великой Отечественной войны, когда большая часть населения ушла в партизаны. Несмотря на огромные жертвы, белорусский народ не сломился и не позволил фашистскому игу установить на земле свою власть. Гордость и сила духа белорусов подтверждаются также более чем 80-летним периодом мирного труда - далеко не каждая нация смогла прожить столько времени без войны.
И фестиваль национальных культур, который проходит раз в два года с большим размахом, демонстрирует, что на белорусской земле всегда будет межнациональный и межконфессиональный мир, резюмировал Юрий Караев.