К концу 2026 года все для жизни: в Колодищах стартует масштабное строительство нового жилого района

Жилье для молодых специалистов, поддержка многодетных семей, социальный комфорт и экоинфраструктура - приоритет градостроительства Минска на этот год. Перспективные планы проектно закрепляют для микрорайона "Зеленый Бор".



В 2026 году на территории бывшего полигона в Колодищах начнется масштабное строительство. Для освоения - почти две с половиной тысячи гектаров! А это более 4 миллионов квадратных метров жилья с необходимой инфраструктурой - от торговых объектов до учреждений образования и здравоохранения. Проектируется и инженерно-транспортная логистика.