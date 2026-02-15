3.72 BYN
К концу 2026 года все для жизни: в Колодищах стартует масштабное строительство нового жилого района
Жилье для молодых специалистов, поддержка многодетных семей, социальный комфорт и экоинфраструктура - приоритет градостроительства Минска на этот год. Перспективные планы проектно закрепляют для микрорайона "Зеленый Бор".
В 2026 году на территории бывшего полигона в Колодищах начнется масштабное строительство. Для освоения - почти две с половиной тысячи гектаров! А это более 4 миллионов квадратных метров жилья с необходимой инфраструктурой - от торговых объектов до учреждений образования и здравоохранения. Проектируется и инженерно-транспортная логистика.
Будущее городов-спутников столицы определили до 2035 года. В госпрограмму включены промышленные Дзержинск и Фаниполь, туристско-рекреационные Заславль и Логойск, агропромышленные Руденск и Смолевичи. Последний развивается наиболее активно. Жилье строится в северо-западном микрорайоне города-спутника.