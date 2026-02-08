К 23 февраля - огурцы, в апреле - томаты: в Гродно готовятся к раннему урожаю

На Гродненской овощной фабрике идет подготовка к сбору раннего урожая. Уже к 23 февраля здесь планируют получить первые огурцы, а в середине апреля - собрать урожай томатов.



Основную ставку делают на высокоурожайный сорт "ксантера". Точные сроки агрономы определяют на основе многолетнего опыта и строгого соблюдения современных технологий выращивания овощей закрытого грунта.

"Растениям необходимы микроэлементы: азот, фосфор, калий, магний, сера. У нас стоит система капельного полива, которая помогает точно рассчитывать и дозировать удобрения при поливе, что дает гарантию: продукция будет безопасна и без превышения нитратов".