К 23 февраля - огурцы, в апреле - томаты: в Гродно готовятся к раннему урожаю
На Гродненской овощной фабрике идет подготовка к сбору раннего урожая. Уже к 23 февраля здесь планируют получить первые огурцы, а в середине апреля - собрать урожай томатов.
Основную ставку делают на высокоурожайный сорт "ксантера". Точные сроки агрономы определяют на основе многолетнего опыта и строгого соблюдения современных технологий выращивания овощей закрытого грунта.
Татьяна Апоник, главный агроном Гродненской овощной фабрики:
"Растениям необходимы микроэлементы: азот, фосфор, калий, магний, сера. У нас стоит система капельного полива, которая помогает точно рассчитывать и дозировать удобрения при поливе, что дает гарантию: продукция будет безопасна и без превышения нитратов".
Особое внимание на фабрике уделяют микроклимату: температуре, освещенности и влажности воздуха. Даже в период сильных морозов котельное оборудование обеспечивает стабильные условия для роста растений. В новом сезоне предприятие также планирует расширить ассортимент за счет декоративных растений, которые уже подрастают в собственном питомнике