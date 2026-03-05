К концу пятилетки в Беларуси построят и обновят 83 объекта здравоохранения

В последние годы в Беларуси серьезно шагнули вперед такие направления, как трансплантология, кардиология и онкология. Некоторые белорусские технологии - настоящий прорыв в отечественной медицине, важно: мировым стандартам они соответствуют. В ближайшую пятилетку активно страна развивается в рамках госпрограммы "Здоровье нации".

Строительство новых учреждений здравоохранения позволяет оказывать медпомощь белорусам на высоком уровне. К концу пятилетки у нас построят и реконструируют 83 объекта здравоохранения: более 40 больниц, порядка 19 поликлиник и 18 специализированных центров.

С учетом того, что ВОЗ прогнозирует к 2050 году рост заболеваемости раком до 35 млн случаев в год, в Беларуси постоянно внедряют новые методы ранней диагностики и лечения онкологии.

CAR-T-клеточная терапия - одно из серьезных достижений белорусской науки и прорывов современной медицины. Ее разработали специалисты Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси.

Дмитрий Дормешкин, ведущий научный сотрудник Института биоорганической химии НАН Беларуси:

"Берутся клетки пациента из организма, модифицируются в лаборатории с помощью синтетического созданного вируса, который мы разрабатываем, и вливаются обратно, приобретая возможность искать и уничтожать опухоль с огромной эффективностью. Когда мы начали эту разработку, в мире не было еще ни одного зарегистрированного препарата по данной технологии. Мы, собственно, чуть-чуть опоздали, чтобы быть совсем первыми, но на СНГ пространстве мы действительно были первыми, кто это сделал. И сейчас мы занимаемся созданием следующих поколений, поскольку данная терапия эффективна для достаточно узкого круга гематологических заболеваний".

По словам врачей и ученых, за этим методом будущее. Ведь он способен распознать и уничтожить опухоль в тех случаях, когда другие методы лечения уже неэффективны. Технология, к слову, почти в 10 раз дешевле, чем в Европе. Более сотни белорусов с агрессивными формами рака получили инновационную CAR-T-терапию.

Также мы разрабатываем отечественные лекарства для лечения рака, это решает проблему импортозамещения в условиях санкций.