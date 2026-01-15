К Крещению готовы: в Беларуси оборудовано свыше 130 мест для окунания

Несколько дней осталось до православного Крещения. По традиции желающих ждет окунание в проруби. Медики предупреждают, что безопасно погружаться в воду можно только полностью здоровым людям, которые заранее готовились и закалялись.

В Беларуси доступно более 130 точек. На каждой, кроме спасателей, будут дежурить медики и сотрудники милиции.

Екатерина Михалeва, ведущий специалист по связям с общественностью Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД):

"Что касается организации дежурства, то все заинтересованные службы - МЧС, ОСВОД, МВД, скорая медицинская помощь - будут на местах. Если возникнут какие-то проблемы со здоровьем во время окунания, они окажут необходимую помощь. 18 января в 18:00, в Крещенский сочельник, начнутся окунания и продлятся до полуночи. Также можно будет окунуться и 19 января: с утра и до 12 часов ночи".

