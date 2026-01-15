3.71 BYN
К Крещению готовы: в Беларуси оборудовано свыше 130 мест для окунания
Несколько дней осталось до православного Крещения. По традиции желающих ждет окунание в проруби. Медики предупреждают, что безопасно погружаться в воду можно только полностью здоровым людям, которые заранее готовились и закалялись.
В Беларуси доступно более 130 точек. На каждой, кроме спасателей, будут дежурить медики и сотрудники милиции.
Екатерина Михалeва, ведущий специалист по связям с общественностью Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД):
"Что касается организации дежурства, то все заинтересованные службы - МЧС, ОСВОД, МВД, скорая медицинская помощь - будут на местах. Если возникнут какие-то проблемы со здоровьем во время окунания, они окажут необходимую помощь. 18 января в 18:00, в Крещенский сочельник, начнутся окунания и продлятся до полуночи. Также можно будет окунуться и 19 января: с утра и до 12 часов ночи".
К празднику планируют разместить палатки для обогрева и точки общепита, чтобы люди после окунания могли попить горячий чай и перекусить.