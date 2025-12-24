Качество и безопасность: белорусские ученые разрабатывают полезные новинки питания

На любой вкус и подходящие для всех людей вне зависимости от состояния здоровья – сегодня ученые Научно-практического центра НАН Беларуси разрабатывают новинки в ассортименте продуктов питания. Ставку делают на отечественное сырье и импортозамещение.

Печенье, масло сливочное и сгущенное молоко с какавеллой, хумус с люпином, десерты из фруктов и ягод, обогащенные нектары. Ежегодно ученые Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию разрабатывают около сотни новых рецептур, предлагая потребителю уникальные, а главное полезные сочетания, что особенно актуально для детского питания.

Диана Сафронова, замначальника отдела НПЦ НАН Беларуси по продовольствию

Диана Сафронова, замначальника отдела НПЦ НАН Беларуси по продовольствию: "Предлагаем соусы прежде всего. Соусы мы предполагаем и рекомендуем заменить высокосахаристую продукцию (на те же блинчики, в ту же кашу добавлять соусы). Детское питание исключает использование красителей, ароматизаторов. Поэтому для придания вкуса и аромата мы добавляем пряности".

В разработке новых рецептур ученые используют различные компоненты. Ставку делают на белорусское сырье и, конечно, импортозамещение. К примеру, сейчас в разработке центра находится линейка продукции с добавлением какавеллы, которую планируют получать на белорусских заводах.

Вот уже более 10 лет пищевая промышленность придерживается тренда на здоровое питание, что напрямую отражается на предлагаемом ассортименте. Сегодня на полках магазинов, к примеру, можно купить нектар с пектином. Новинка - совместная разработка ученых и предприятия страны.

Алексей Мелещеня, гендиректор НПЦ НАН Беларуси по продовольствию

"Наша задача - снизить содержание сахара или быстрых углеводов в продуктах питания. Соответственно мы пытаемся вместе с заводами подработать те рецептуры, те компоненты внести, которые дают вкус достаточно для нас сладкий, одновременно не добавляя сахар, т.е. подбирая рецептурный состав, подбирая натуральные ингредиенты и максимально уменьшая углеводы. С одной стороны, быстрая усвояемость, с другой стороны, пытаемся обогащать теми углеводами, в частности, клетчаткой, которая трудно переваривается, но, тем не менее, достаточно полезна для организма".

Чтобы новый рецепт в уже готовой продукции дошел до потребителя, порой может пройти от полугода до 3 лет. За это время ученые изучают портрет целевого потребителя, работают с составами будущих новинок.

Ольга Чекун, младший научный сотрудник лаборатории НПЦ НАН Беларуси по продовольствию:

"Мы изучаем сырье, которое необходимо применять для разработки новых продуктов. Изучаем его состав, изучаем макро- и микроэлементы, также изучаем витаминно-минеральный состав для того, чтобы понимать, как использовать данный продукт".