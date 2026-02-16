Как 600 сотрудников "Одного окна" и "Е-паслуга" экономят белорусам часы в очередях

В Беларуси все больше услуг доступны населению онлайн. В стране постоянно работают над упрощением административных процедур. Все делается в интересах граждан.

Как решить свой бытовой вопрос без ущерба для времени, нервов и денег, смотрите в "Специальном репортаже".

Смолевичи - город-спутник Минска, где качество жизни должно ничем не уступать столичному. Касается это не только образования или медицины, но еще оформления документов. Если нужно сделать все быстро и качественно, добро пожаловать в "Одно окно".

Какой видит службу "Одно окно" обычный посетитель? Это небольшое, но уютное помещение. Есть все условия: электронная очередь, образцы заявлений, даже детский уголок, если надо занять ребенка. Но долго скучать он точно не будет. У взрослого на все про все уйдут считанные минуты.

Население города-спутника растет, служба готова подстроиться.

Изменился режим работы службы "Одно окно". Теперь служба работает каждую субботу и без обеда, что позволяет гражданам комфортно осуществить административную процедуру и в субботу. Кристина Данейко, начальник отдела Смолевичского райисполкома

Спрос на услуги всегда большой. В среднем в день сюда приходят 50 человек. И это могут быть не только местные.

"У нас реализован принцип экстерриториальности. Вне зависимости от места вашей регистрации или местонахождения недвижимого имущества, вы можете обратиться в любую службу "Одно окно" за осуществлением административных процедур", - обозначила главный специалист службы "Одно окно" Смолевичского райисполкома Анастасия Тюхай.

Если вы совершаете платную процедуру, в банк ходить не нужно. Достаточно на месте заплатить через ЕРИП. А там, где берут талончики, можно оценить качество обслуживания.

Вся работа делается силами совсем небольшого штата специалистов. Да и в принципе в стране во всей системе "Одно окно" работают примерно 600 человек. А вообще служб 158 по количеству административных единиц.

Нагрузки у них хватает, количество обращений с каждым годом только растет. Если по итогам 2022 их было примерно 1,1 млн, то в 2025 уже около 1,5 млн.

А вообще "Одно окно" работает с более 200 процедурами. Треть из них для организаций, все остальные для физических лиц.

Безусловно, для населения наиболее востребованы процедуры в сфере социальных и трудовых отношений, процедуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в сфере архитектуры и строительства. Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси

"Одно окно" - это единый диспетчер всех процедур. Все, что нужно от человека, - заявка. Дальше профильные специалисты сами разберутся. Но это только один из инструментов, который доступен гражданам. Коммуникация между госорганами и людьми требует совершенствования. Об этом говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту.

Тогда он сказал: "Мы развиваем технологии электронного правительства, создаем цифровые платформы и сервис. Но виден ли эффект населению? Понимают ли люди, какие возможности открываются для их удобства? Думаю, не всегда и не все".

Александр Лукашенко:

"Проработайте возможность создания единой службы, способной оперативно и компетентно реагировать на вопросы. Она должна стать универсальным центром обратной связи с населением, куда можно обратиться и по телефону, и через интернет, и лично. Подобный опыт есть и в России, и в Китае. Я хочу подчеркнуть. Цель не цифровизация ради моды цифровизации. Если услугу администрировать дороже, чем ее реальная востребованность, то тратить деньги бессмысленно. Будем упрощать там, где это рационально".

Разбираться в сложных процессах рядовому гражданину уж точно не хочется. Большая команда специалистов работает над тем, чтобы, говоря обывательски, на каждое действие уходило как можно меньше времени и сил. И вот результат - один из первых указов Президента в этом году. Он сокращает количество документов более чем по сотне административных процедур. Например, по многим случаям теперь не нужно подтверждать оплату. Данные будут подтягиваться из ЕРИП автоматически.

И так же автоматически будут взаимодействовать между собой госорганы и обмениваться нужной информацией без участия заявителя.

"Например, по административным процедурам, совершаемым по вопросам, связанным с недвижимым имуществом, процедура, связанная с переводом жилого помещения в нежилое, или процедура, связанная с признанием жилого помещения несоответствующим санитарным требованиям, - привел примеры Евгений Коваленко. - Уже не нужно будет подавать документы, подтверждающие право собственности на это жилое помещение. Соответствующая информация будет запрошена автоматически органами, которые совершают процедуру, из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним".

Вообще изменения положительные затронули практически все сферы нашей жизни: социальные услуги, регистрация жилья, автомобиля, медобслуживание. Даже открыть свое дело стало проще. Многое касается дел семейных. Чтобы отправить ребенка оздоровиться за счет бюджета, родителям не нужно брать дополнительных справок.

Александр Цай, замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

"Мы проработали порядок. В Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения напрямую будут предоставляться сведения. Также будут предоставляться сведения от санаторно-курортных и оздоровительных организаций, у которых прошли оздоровление дети, от воспитательных и спортивных оздоровительных лагерей. Эти все данные аккумулируются".

Еще один пример. Взять выписку из регистрационной книги о правах на недвижимость, если дом или дача располагались в сотнях километров от столицы, было настоящей проблемой. Но этот вопрос уже в прошлом.

"Указом уточняется возможность получения выписки в любую организацию по государственной регистрации, не привязываясь к месту нахождения объекта недвижимого имущества. По месту нахождения недвижимого имущества такая выписка будет выдаваться только со специальной отметкой "Выдана для нотариального удостоверения сделки", - отметила замначальника управления Государственного комитета по имуществу Беларуси Анна Сангдель.

Итак, главные тренды, которые прослеживаются в указе, это упрощение и цифровизация. Но, как и говорилось выше, это тот случай, когда технологии реально упрощают жизнь людям, а денежные инвестиции себя полностью окупают.

Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси:

"Цифровизация - объективно складывающийся процесс, это очень важный фактор, который помогает в значительной степени упростить административные процедуры, сэкономить время. С другой стороны, все полностью зацифровизовать, наверное, невозможно. И тут действительно, как говорил глава государства, нужно подходить ответственно к этому вопросу, чтобы ни цифровые технологии, ни искусственный интеллект не заменяли человеческий интеллект. И в вопросе прямого взаимодействия с людьми при разъяснении тех или иных административных вопросов, норм законодательства, безусловно, важен человеческий, а не цифровой фактор".

Так все ли процедуры можно переводить в онлайн? Реально ли подать заявление, даже не вставая с дивана? Разобраться в этом поможет Национальный центр электронных услуг.

Кому-то работа этих людей покажется незаметной, но она важна для каждого из нас. Например, контакт-центр здесь как связующее звено между реальным и виртуальным миром. Там обрабатывают вопросы людей об электронных процедурах. Ведь многие имеют дело с физическими документами. А вот перейти на онлайн-модель - это еще нужно привыкнуть.

Доступны не только административные процедуры, но еще и электронные услуги. На данный момент список включает больше 850 пунктов. Портал "Е-паслуга" постоянно расширяет функционал. Согласовать перепланировку или подать заявку на семейный капитал - все это стало доступно в цифре не так давно, но удобство уже оценили многие.

"Безумно удобно пользоваться сервисом. Например, существует комплексная услуга по проверке автомобилей с пробегом, - обозначила начальник отдела Национального центра электронных услуг Светлана Караневич. - Наверное, каждый в своей жизни сталкивался с ситуацией, когда нужно купить автомобиль, а продавцу несильно доверяешь, потому что он склонен приукрашивать. А на основании сведений из нашей услуги можно получить достоверную информацию из системы ГАИ, из системы Белтехосмотра, Белбюро по транспортному страхованию, из системы розыска".

Примеры можно найти в повседневной жизни каждого из нас. И для каждого белоруса личный кабинет на портале уже создан. Нужно только активировать его при первом входе. Через номер телефона, почту или электронную цифровую подпись. А если это мобильное приложение, то достаточно просто приложить ID-карту к смартфону.