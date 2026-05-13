Как абитуриентам разобраться в правилах ЦТ И ЦЭ и при чем здесь TikTok
До последнего звонка у выпускников остались считаные дни, а подготовка к вступительной кампании уже в самом разгаре. Три этапа репетиционного тестирования позади. До основного испытания - менее месяца. Всего на ЦТ И ЦЭ зарегистрировалось порядка 120 тысяч человек.
Как правильно заполнять бланк ответов? Что делать, если ошибся? Можно ли проносить личные вещи на централизованное тестирование и экзамен. Вопросы, которые абитуриентам порой страшно задавать, но ответы получить хочется. Для современного поколения нужны современные решения, TikTok-аккаунт Республиканского института контроля знаний помогает узнать о всех секретах вступительной компании.
Регистрация на централизованное тестирование уже завершена, Основные даты назначены на 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня. Всего в стране будут работать 144 пункта проведения ЦЭ и 40 пунктов ЦТ. Будущие студенты, конечно, нервничают перед одним из самых важных моментов в жизни, переживают не только за знания, но и за заполнение бланков. И здесь РИКЗ - главный исполнительный орган в проведении испытаний - подобрал свежее решение: TikTok-аккаунт, где "просто о сложном"
Вероника Ретнева, методист учебно-методического управления Республиканского института контроля знаний:
"Основная наша задача была создание TikTok-аккаунта для открытости, доступности и оперативности информирования наших абитуриентов и их родителей о сдаче централизованного экзамена и централизованного тестирования, чтобы это все было из первых уст. Короткие видеоматериалы усваиваются нашими абитуриентами будущими. Для них эта информация является более понятной".
В этом году больших изменений во вступительной кампании ожидать не стоит. Однако былые правила несколько обновились. В перечне предметов по выбору появилась "История Беларуси в контексте всемирной истории". Также теперь разрешено использовать калькуляторы на химии и физике. Отдельно проработали социальные аспекты: например, школьники с нарушениями опорно-двигательного аппарата освобождаются от жеребьевки мест в аудитории.
Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний:
"В этом году развернули достаточно активную информационную кампанию, для того, чтобы общественность знала, как готовиться, к чему готовиться, какие предметы будут выноситься в этом году на централизованный экзамен и централизованное тестирование. Традиционно это 14 предметов. Результаты централизованного экзамена, сертификаты поступят в пункты, где проходил централизованный экзамен, не позднее 10 числа. А что касается сертификатов централизованного тестирования, это будет в первых числах июля".
Подача документов в вузы пройдет в привычные сроки - с 27 июня по 2 июля, вступительные испытания - с 4 по 10 июля, а само зачисление завершится 12 июля. К слову, для выпускников профильных классов сохранена возможность поступления по собеседованию, требования: в аттестате не ниже 8 баллов по профильным предметам, не ниже 7 - по остальным и рекомендация педсовета.
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
"На условиях целевой подготовки при плане 6,6 тыс. целевых мест в вузы было зачислено около 5,9 тыс. Наибольшее количество традиционно было зачислено на медицинские, педагогические специальности, также в топе инженерные и специальности агропромышленного комплекса. По отдельным учебным предметам, таким как биология, химия, математика, физика, будут включены в билет дополнительно практические задания, задачи".
В этом году вузы страны готовы принять порядка 49 тыс. абитуриентов. Почти половина мест предусмотрена в региональных вузах. Там же созданы и более привлекательные условия для одаренной молодежи, что позволяет равномерно распределять ресурсы по стране, отвечая важнейшей стратегии государства сильные регионы.