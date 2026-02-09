Как армия Беларуси проводит техническую политику с упором на качество - в "Диспозиции"

Еще один серьезный виток милитаризации - окончание действия Договора по стратегическим наступательным вооружениям. Об этом все чаще говорят и в политических, и в экспертных кругах. Появление новых вызовов запустило гонку наступательных технологий. Что при этом предпринимает Беларусь – в проекте "Диспозиция".

5 февраля прекратил свое существование российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Вот что по этому поводу сказал Генсек ООН Антониу Гутерриш.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:

"Впервые за более чем полвека мы сталкиваемся с миром без каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы России и США - двух государств, обладающих подавляющим большинством мировых запасов ядерного оружия".

Инициатор угасания договора - Америка. Москва предложила Вашингтону соблюдать лимиты, определенные в документе. Ответ не пришел. Старт ли это нового, самого опасного витка гонки вооружений? Пока что непонятно. Понятно теперь, что размещение в Беларуси даже тактического ядерного оружия стало не просто действенной мерой сдерживания агрессии. Это был хоть и вынужденный, но исключительно своевременный шаг. Он позволил в упреждающем формате подготовить инфраструктуру для возможного реагирования на назревавшую эскалацию атомной милитаризации.

При этом Минск постоянно подчеркивает, что спецбоеприпасы - крайняя мера обороны. Приоритеты в сфере вооружения у нас в большей степени определяются требованиями современных конфликтов, прежде всего специальной военной операции. Кстати, если бы не ядерное оружие и "Орешник", стране пришлось бы кратно увеличивать военный бюджет. Сейчас у нас есть возможность нивелировать угрозы, проводя техническую политику с упором на качество, а не количество, беречь финансы.

Андрей Федин, заместитель министра обороны по вооружению РСЗО "Полонез":

"В области создания и постановки на производство и оснащение Вооруженных сил новых образцов вооружения и техники, мне хотелось бы отметить линейку средств радиоэлектронной борьбы, в том числе тактического, так называемого окопного РЭП для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Ведутся разработки в области производства беспилотных летательных аппаратов как разведывательных, так и ударных. И они уже поступают в Вооруженные силы. Кроме того, мы традиционно закупаем на предприятиях оборонного сектора экономики Республики Беларусь средства радиоэлектронной борьбы. В 2025 году хотелось бы отметить постановку на вооружение комплексов "Аэро" и "Оптима-2.2М", средств комплекса радиопеленгования "ВОЛАР".

Отличие белорусской стратегии перевооружения заключается не столько в оснащении высокотехнологичными образцами, сколько комплексным подходом в достижении эффективности. Каждая новинка еще до поступления в войска тщательно изучается специалистами, при необходимости непосредственно в России. Это касается и тактических приемов. На полигонах развернуты, можно сказать, лаборатории по внедрению ноу-хау во все части и соединения. Для этого применяется даже соревновательный эффект. Недавно, к примеру, на состязаниях на звание лучшего командира подразделения Сил специальных операций было введено такое упражнение, как сброс ручных гранат с беспилотника. С высоты 25-этажного дома необходимо было поразить цель диаметром полтора метра.

Военнослужащий Сил специальных операций:

"Достаточно волнительно, всегда стремлюсь к лучшему, занять призовые, лидерские места. Поэтому довольно-таки серьезно подошел к этому мероприятию. Проходил подготовку на территории своей воинской части под руководством инструкторов, отрабатывали данное упражнение".

Участники турнира, конечно, соревновались и по спортивным параметрам. К слову, эти показатели (огневая и физическая подготовка) как никогда интенсивно тестируются и в ходе проверки боевой готовности Вооруженных сил. Результаты - на контроле Главнокомандующего, потому что речь о критически важных навыках.

"Меня вагнеровцы предупредили. Говорят, вы знаете, что главное на войне? Физическая подготовка и огневая. Если, говорят, бежит хорошо, стрелять умеет - будет жить. Элементарно. Вот я и провел эту проверку. Бежали, умирали, несли на плечах один одного, но офицеры себя лучше показали, чем солдаты. Это по предварительным данным. Ночью стреляли, днем стреляли, холодно было. А что? Кто-то будет ждать, пока тепло будет?", - спросил Президент.