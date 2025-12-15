Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Как Беларусь успешно выстраивает партнерство с Ближним Востоком, рассказал эксперт Муаззин

Беларусь последовательно расширяет внешнеполитическую и экономическую географию, делая ставку на партнерство с государствами Ближнего Востока. Эти контакты рассматриваются не как ситуативные, а как элемент долгосрочной стратегии в условиях формирования многополярного мира.

Хаял Муаззин, журналист-международник (Иран):

"Минск сделал правильную ставку, выстраивая стратегические отношения с ключевыми странами Ближнего Востока. Успешные договоренности с Ираном, Оманом и Пакистаном демонстрируют, что Беларусь может играть важнейшую роль в формировании многополярного мира. Ориентация на укрепление связи с этими государствами помогает Беларуси диверсифицировать свою экономику, снижая зависимость от традиционных рынков. Развитие партнерства с Оманом станет важным шагом в этой стратегии, открывая новые горизонты для взаимовыгодного сотрудничества со странами Персидского залива, включая Оман и Иран".

