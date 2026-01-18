Как белорусская армия справляется с непогодой и прокладывает лыжню к безопасному завтра

Горячая пора настала у белорусских военных, и мороз им нипочем. В армии страны по распоряжению Президента Беларуси Александра Лукашенко проводится масштабная проверка. Она носит комплексный характер и состоит из нескольких этапов.

Военные извлекают максимум из нынешних погодных условий, чтобы мороз и снег при необходимости стали фактором нашего преимущества.

Гренландия не сходит с повестки дня. Такое впечатление, что Евросоюз просто в ступоре, заморозился. Президент США Дональд Трамп каждый день штампует сенсационные заявления, уже и Конгресс включился в работу по оформлению острова.

Правда, сенаторы вносят при этом противоречащие один другому законопроекты, что опять же не смущает лидера Белого дома. Словно ледокол он взламывает все препятствия на пути, не уставая напоминать о доминировании силы.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

"Нельзя легкомысленно относиться к развертыванию вблизи нас огромного количества полигонов, подготовке транспортных коммуникаций, созданию новых аэродромов, возможно, проведению различных учений, в том числе с имитацией применения ядерного оружия. Это серьезнейший сигнал".

"И смотрите, буквально за последний месяц произошли серьезнейшие заявления. Борис Писториус, министр обороны ФРГ, заявляет о том, что война начнется уже не в 2030-м, а вероятнее всего в 2028 или в 2029 году. В то же время и Фабьен Мандон, начальник Генерального штаба Франции, а это ядерное государство, утверждает о том, что в ближайшие пять лет французские солдаты и офицеры должны быть в готовности убивать русских солдат. И наш сосед Гитанас Науседа тоже не отстает ни от кого и говорит, что с русскими воевать будут, поэтому надо больше денег, наращивать инфраструктуру. Они видят сегодня в нас очень серьезного противника", - отметил Андрей Богодель.

В условиях, когда международное право пребывает в мясорубке, безопасность - скоропортящийся продукт. Планету может ожидать даже в ближайшей перспективе не одна зимняя война. Ахать, возмущаться или созерцать поздно. Важно действовать. Кстати, когда читаешь, что боевая подготовка в тех или иных странах НАТО из-за погоды приостанавливается, а военные сейчас даже отказываются снег убирать, как в Польше, как-то приободряешься. Потому что наши подразделения как раз снег и морозы стремительно превращают в союзников.

На полигонах нынче та еще Гренландия. А, к примеру, мотострелки умудряются еще и усложнить себе обстановку. Понимая, что удобных обстоятельств на войне не бывает, действуют на скользкой поверхности еще и в рукотворном движении.

Военнослужащий механизированной бригады:

"Данная учебная точка подразумевает собой стрельбу как с правого, так и с левого плеча по так называемым гонгам. Так как все мы прекрасно понимаем, что не всегда мы можем занять выгодную позицию, иногда необходимо будет работать как с удобного, так и с неудобного положения, в том числе правого и левого плеча для того, чтобы научить стрелка даже в самой невыгодной ситуации все равно поразить цель".

Еще один вызов - ветер - военные используют для тренировки интеллекта. Расчеты автоматических гранатометов утверждают: в мороз прокачка серого вещества только в удовольствие.

С азартом к снежным дням отнеслись и авиаторы. Они говорят: умение работать в сложных метеоусловиях должно быть преимуществом по сравнению с оппонентом. А тут как раз такая обстановка природой сконструирована. В общем, штурвалы сейчас раскалены. Первыми за них сели командиры.