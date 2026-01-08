3.67 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Как белорусы встречали Рождество в Свято-Елисаветинском монастыре
Праздничные рождественские службы 7 января прошли в более чем 40 храмах Минска. На протяжении всего дня в молитве люди вспоминали Спасителя и просили Божьей милости. Под куполом помощи и духовного просвещения прихожане собрались в Свято-Елисаветинском монастыре.
На литургии приходили целыми семьями, что подтверждает силу веры белорусского народа. Сотни прихожан с ночи шли на праздничные службы. За более чем 20 лет существования монастырь стал духовной пристанью для тех, кто чтит и сохраняет религиозные традиции.
Среди прихожан были и те, для кого Свято-Елисаветинский монастырь стал местом притяжения вне зависимости от даты в календаре. Они приходят в обитель не только ради молитвы, но за духовным просвещением.
Для монахинь каждый день начинается с молитвы - это устав, ставший образом жизни. Однако Рождество для тружениц обители - тоже день особенный. Сначала - богослужения и послушания. Также ежегодно в праздник Рождества Христова насельницы монастыря и священники навещают с подарками подопечных психоневрологических интернатов и Центр психического здоровья. Лишь после завершения всех служб и дел милосердия сестры и духовенство собираются за праздничной трапезой.
В белорусской столице праздничные службы прошли в более чем 40 храмах. Напомним, что центром религиозной жизни в светлый праздник Рождества стал минский Свято-Духов кафедральный собор, где в ночь с 6 на 7 января праздничную литургию возглавил глава Белорусской Православной Церкви Митрополит Минский и Заславский Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.