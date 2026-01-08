Как белорусы встречали Рождество в Свято-Елисаветинском монастыре

Праздничные рождественские службы 7 января прошли в более чем 40 храмах Минска. На протяжении всего дня в молитве люди вспоминали Спасителя и просили Божьей милости. Под куполом помощи и духовного просвещения прихожане собрались в Свято-Елисаветинском монастыре.

На литургии приходили целыми семьями, что подтверждает силу веры белорусского народа. Сотни прихожан с ночи шли на праздничные службы. За более чем 20 лет существования монастырь стал духовной пристанью для тех, кто чтит и сохраняет религиозные традиции.

Среди прихожан были и те, для кого Свято-Елисаветинский монастырь стал местом притяжения вне зависимости от даты в календаре. Они приходят в обитель не только ради молитвы, но за духовным просвещением.

Для монахинь каждый день начинается с молитвы - это устав, ставший образом жизни. Однако Рождество для тружениц обители - тоже день особенный. Сначала - богослужения и послушания. Также ежегодно в праздник Рождества Христова насельницы монастыря и священники навещают с подарками подопечных психоневрологических интернатов и Центр психического здоровья. Лишь после завершения всех служб и дел милосердия сестры и духовенство собираются за праздничной трапезой.