Как коммерсанты закладывают взятки в стоимость товара, смотрите в проекте "На контроле Президента"

Серые схемы как они есть: официально - покупка оборудования, неофициально - 330 тыс. рублей сверх рыночной цены и "благодарность" посреднику в 134 тыс.

В тендерные цифры нечистые на руку коммерсанты заранее закладывают взятки в стоимость товара.

Так, Департамент финансовых расследований вскрывает мошеннические схемы в системе госзакупок. Все подробности в проекте "На контроле Президента" при поддержке Комитета госконтроля.

Смотрите вечером 5 марта на "Беларусь 1", а также на сайте News.by и мультимедийном портале Videobel.

