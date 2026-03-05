Как коммерсанты закладывают взятки в стоимость товара, смотрите в проекте "На контроле Президента"

Серые схемы как они есть: официально - покупка оборудования, неофициально - 330 тыс. рублей сверх рыночной цены и "благодарность" посреднику в 134 тыс.

В тендерные цифры нечистые на руку коммерсанты заранее закладывают взятки в стоимость товара.

Так, Департамент финансовых расследований вскрывает мошеннические схемы в системе госзакупок. Все подробности в проекте "На контроле Президента" при поддержке Комитета госконтроля.