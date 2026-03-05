3.74 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
Как коммерсанты закладывают взятки в стоимость товара, смотрите в проекте "На контроле Президента"
Серые схемы как они есть: официально - покупка оборудования, неофициально - 330 тыс. рублей сверх рыночной цены и "благодарность" посреднику в 134 тыс.
В тендерные цифры нечистые на руку коммерсанты заранее закладывают взятки в стоимость товара.
Так, Департамент финансовых расследований вскрывает мошеннические схемы в системе госзакупок. Все подробности в проекте "На контроле Президента" при поддержке Комитета госконтроля.
Смотрите вечером 5 марта на "Беларусь 1", а также на сайте News.by и мультимедийном портале Videobel.