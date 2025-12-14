Как на Алчевском металлургическом комбинате в ЛНР вопреки боевым действиям закалялась сталь и люди

Алчевский металлургический комбинат - старейшее металлургическое производство не только на Луганщине, в Донбассе, но и в целом в России. Свою работу он не останавливал даже во время активных боевых действий. Проект "Война и мир" расскажет, как закаляется сталь и люди. Вопреки боевым действиям и тяжелому труду они стали только сильнее.

Война и мир | Алчевский металлургический комбинат: как работают люди и печи в условиях войны?

Заместитель исполнительного директора ООО "ЮГМК" - Алчевский металлургический комбинат Игорь Бутенко рассказал, что в 2026 году предприятие отметит юбилей - 130 лет с момента основания комбината. "За этот исторический период комбинат прошел уже не одну войну, не одну революцию. Был распад Советского Союза, было становление. На комбинате сегодня работает более 10 тыс. человек. Это огромная составляющая трудящихся нашего города. Мы являемся градообразующим предприятием и самым мощным предприятием в Луганской Народной Республике", - считает он.

Игорь Бутенко:

"План на 2025 год - 2,5 млн тонн стали. Мы сегодня работаем со многими регионами России. Мы работаем и с зарубежными партнерами. На сегодняшний момент комбинат - надежный партнер. И сегодня те обязательства, которые мы взяли перед нашими партнерами, мы выполняем в срок, и наша продукция поставляется с высоким качеством и в указанные в контрактах сроки".

Мастер доменной печи Алчевского мателлургического комбината Евгений Фалько показал литейный двор доменной печи номер один. "На нашем комбинате работают две доменные печи - первая и третья. Первая объемом 3 тыс. метров кубических. Третья объемом 1386 тонн чугуна. В среднем доменный цех производит около 7 тыс. тонн чугуна в сутки. Еще в составе есть пятая доменная печь, которая в данный момент остановлена, будет производиться ее капитальный ремонт в дальнейшем".

Почему с этих территорий не уезжали, когда были военные действия, а остались работать на заводе, рассказал исполняющий обязанности старшего мастера смены Алчевского металлургического комбината Юрий Ващенко.

"В первую очередь из-за родственников: родители, все близкие здесь. Второй момент - это работа. Я уже работаю долгое время, поэтому в чем-то другом себя, честно говоря, не вижу. Поэтому, как говорят, где родился, там и пригодился", - сказал он.

"Это профессия благородная на самом деле. Металлург - это очень почетно для меня лично, так как это преемственность поколений. Мой отец строил этот цех, я здесь работаю. Это помогает нашему региону развиваться. Это большая гордость для меня, для моей семьи, для моих родных", - считает машинист дистрибутора кислородно-конвектерного цеха Алчевского металлургического комбината Михаил Колесников.

Военные действия в регионе, по словам сотрудника комбината, его не пугали. "Это мой дом. Я здесь родился, я здесь вырос, здесь выросли мои родители, мои предки. Я никогда не брошу этот район, регион, потому что это моя семья, это мой дом", - заявил молодой человек.

