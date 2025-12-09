Фото freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82f83f89-b9af-4f28-bc24-137c665cf574/conversions/237284fa-014a-407f-bef2-3fa52423fc87-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82f83f89-b9af-4f28-bc24-137c665cf574/conversions/237284fa-014a-407f-bef2-3fa52423fc87-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82f83f89-b9af-4f28-bc24-137c665cf574/conversions/237284fa-014a-407f-bef2-3fa52423fc87-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82f83f89-b9af-4f28-bc24-137c665cf574/conversions/237284fa-014a-407f-bef2-3fa52423fc87-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepik.com

В 2025 году впервые за последние несколько лет наблюдается тенденция к снижению уровня киберпреступности. По итогам 10 месяцев количество зарегистрированных киберпреступлений в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. снизилось на 8,9 % .

Вместе с тем на 14,2 % увеличилось число зарегистрированных вымогательств и на 19,2 % - фактов хищения имущества путем модификации компьютерной информации. Доля киберпреступлений в общем массиве зарегистрированнных в республике преступлений по-прежнему остается высокой и составляет 29,3 %.

Стремительный рост применения информационных технологий, широкое вовлечение в интернет-среду процессов, связанных с жизнедеятельностью общества и государства, помимо несомненного положительного эффекта, порождают новые вызовы и угрозы использования Интернета в преступных целях.

Как не стать жертвой мошенничества - рассказываем о самых распространенных схемах аферистов

Киберпреступность не стоит на месте, а активно идет в ногу со временем, с развитием технологий меняются схемы и способы обмана. Отдельное беспокойство вызывает применение искусственного интеллекта в преступной деятельности. По статистике женщины (65 %) чаще всего становятся жертвами телефонных мошенников, которые выманивают деньги путем психологических манипуляций (77,9 %), купли-продажи товаров и оказания услуг (65,6 %), благотворительности (100 %). Мужчины (84,8 %), как правило, становятся жертвами мошенничества, связанного с использованием сайтов знакомств.

Большинство потерпевших от интернет-мошенничеств - люди в возрасте от 30 до 49 лет, люди старше 50 лет более подвержены мошенничествам, связанным с помощью родственникам.

Наиболее распространенным способом интернет-хищения денежных средств является телефонное мошенничество в различных модификациях. Аферисты представляются работниками банков, коммунальных служб, водоканала, энергонадзора, служб газа и связи, сотрудниками правоохранительных и государственных органов, даже вашими знакомыми и родственниками. Чтобы похитить деньги мошенники под различными предлогами пытаются завладеть личными данными, включая коды из смс. Часто они действуют в паре. Например, первый под предлогом замены ключей от домофона выманивает числовой код из смс, а второй мошенник, представляясь правоохранителем, угрожает проведением обыска и изъятием денежных средств за передачу того самого кода. Или другой пример. Один мошенник представляется руководителем вашей организации и пугает подозрением в экстремистской деятельности и проведением обыска, а другой от имени правоохранителя предлагает якобы помощь в решении данной проблемы, для чего нужно перевести деньги на "временный счет" или передать их курьеру.

Надо помнить, что никаких временных счетов не бывает и вернуть свои деньги с чужого счета невозможно.

Зарегистрированы случаи, когда подростков под угрозой привлечения к ответственности мошенники заставляли открыть сейф и передать лично курьеру деньги родителей.

Как не стать жертвой мошенничества - рассказываем о самых распространенных схемах аферистов

Также мошенники используют и другие схемы обмана. Аферист по телефону представляется работником банка или предприятия связи (Белтелеком, А1, МТС) и убеждает обновить мобильное приложение, для чего необходимо скачать и установить на телефон поддельное приложение, направленное ссылкой или файлом (*.apk) в мессенджере. Часто такие фейковые приложения предоставляют удаленный доступ к устройству и мошенник "подсматривает" все, что происходит на экране. Иногда этого бывает достаточно, чтобы похитить деньги. В последнее время появилась еще одна возможность. После установки приложения мошенник просит передать пин-код и поднести банковскую карту к задней крышке телефона (к модулю NFC). Так мошенник получает дубликат вашей банковской карты и тоже может похитить деньги.

Нельзя выполнять никаких действий, связанных с финансами, по указанию незнакомых, кем бы они не представились.

Больше всего людей становятся жертвами киберпреступников при попытке купить товар подешевле в социальных сетях или мессенджерах. Часто в мошеннических аккаунтах "продают" одежду, смартфоны, автомобильные шины, садовые кресла, цветы, рыбу и многое другое, то, что нужно доставлять курьером, а не почтой.

Остерегайтесь подозрительно низких цен и не переводите предоплату за товар или услугу, выбирайте оплату наложенным платежом. Прежде чем согласиться на покупку, проверьте наличие у продавца сайта в белорусском сегменте интернета и созвонитесь с ним по телефону. Тщательно проверяйте информацию о продавце.

Наряду с указанными крупные хищения мошенники совершают с использованием поддельных инвестиционных или криптоплатформ. Размещая рекламу в Интернете, они могут использовать видео с известными людьми - политиками, спортсменами, даже блогерами, которые озвучены фразами, сгенерированными с помощью искусственного интеллекта. Например, на видео может быть известная телеведущая, которая в репортаже рассказывает о якобы новой возможности заработка, или заместитель министра дает интервью, что многие уже пользуются определенным ресурсом и получают деньги, хотя на самом деле все слова - это всего лишь результат работы нейросетей. С заинтересовавшимися связываются так называемые кураторы или брокеры и убеждают участвовать в инвестировании или программе на том самом ресурсе. Для получения пассивного дохода предлагают вложить деньги в прибыльный проект. Часто жертв побуждают к оформлению кредитов для перевода большей суммы. На самом деле вкладчику просто "рисуют" его прибыль на сайте и никогда не дают возможности вывести его деньги.

Как не стать жертвой мошенничества - рассказываем о самых распространенных схемах аферистов

Одним из новых, набирающих обороты, способов является вымогательство за разблокировку Iphone. Вначале аферист в переписке узнает о наличии Iphone у будущей жертвы, а потом под различными предлогами убеждает войти в его ICloud. Предлогами могут быть, например, помощь в восстановлении фотографий, сохранение диплома, возможность пройти уровень в игре или получить для своего героя игровое имущество, оружие или способность. После входа в ICloud мошенника, Iphone жертвы блокируется. Для его разблокировки предлагается заплатить сумму, в зависимости от модели, превышающую 1000 рублей.

Как не стать жертвой мошенничества - рассказываем о самых распространенных схемах аферистов