Как отечественные технологии помогают развивать тепличное хозяйство фермерам в Молодечненском районе

Молодой возраст качественному фермерству не помеха. Тепличное хозяйство в деревне Ивонцевичи Молодечненского района - тому подтверждение.

Фермеры Алексей и Екатерина Говины на собственном огороде выращивают большое разнообразие овощей: томаты, перцы, редис, а также зелень: салат, петрушку и лук. Уже сейчас благодаря отечественным технологиям собирают первый урожай огурцов.

Своими агрорецептами и достижениями в сельском хозяйстве семья делится в соцсетях, там за ними следят более 100 тыс. подписчиков.

"У нас есть две теплицы с огурцами, ими мы занялись с первого года. Хотя изначально думали заняться томатами, но решили, что с огурцами будет легче. Они были высажены 19 марта, на улице было еще холодно, но для поддержания температуры у нас стоят печки, подземное отопление", - поделился фермер, блогер Алексей Говин.