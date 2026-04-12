Как полет Гагарина в космос навсегда изменил архитектуру Минска

Когда-то именно в этот день - 12 апреля - каждый человек на нашей планете, глядя в небо, в один миг осознал: в жизни возможно все! Полет Юрия Гагарина в космос ровно 65 лет назад стал не только символом технологического прорыва советской авиаиндустрии, к которой имеют отношение и выходцы из Беларуси, но и ярким подтверждением того, что мечта, реализуемая на Земле, может найти воплощение в небе.

И это не фигура речи. Хотя за такой романтикой космических странствий стоит титаническая работа большой группы людей и всей страны. Но даже сейчас полет Гагарина вдохновляет поколения, мотивирует многих не бояться воплощать свои идеи в жизнь. Наконец Гагарин стал частью культуры, которая вокруг нас.

Галина Левина, заслуженный архитектор Беларуси:

"1960 годы вообще время очень космическое, потому что все люди живут космосом. Детей называют в честь космонавтов. И это история времени - космос. И, конечно же, в архитектуре это не могло не отразиться. Витраж - космос на главном фасаде. Днем он незаметен, но вечером, когда включается свет в самом кинотеатре, мы видим вот эту удивительную космическую картину".

Витраж - космос

Молодой и в будущем знаменитый архитектор Леонид Левин, который создал ряд шедевров и изменил архитектурный облик Минска и Беларуси, создал одну из своих первых работ - детский кинотеатр "Пионер", который строился сразу после полета первого человека в космос.

Галина Левина, заслуженный архитектор Беларуси:

"Для меня смысл слова "пионер" - это не только пионер, как мы все были членами пионерской организации. Пионер - значит, первый".

Внутренняя мозаика "Счастливое детство" авторства художников Евгения Зайцева и Ивана Тихонова. А вот кто создал витраж на фасаде - неизвестно.

Галина Левина, заслуженный архитектор Беларуси:

"В этом есть какая-то прелесть и урок нам, что время, в котором мы живем, оно бесценно. Я сюда ходила на елки. Здесь проводились в 60-е годы елки с Дедом Морозом. Я очень хорошо помню этот летний сад и интерьеры внутри, Деда Мороза, водили хороводы вокруг елки".

По ее словам, это пример творческой дерзости молодых архитекторов того времени. "Чистота мышления творческого, умение видеть главное и четко его артикулировать - это архитектура. И это, возможно, и есть космос", - предположила она.

На волне первой эры освоения космоса в Минске было создано сразу несколько объектов. Здание Минского планетария построено по типовому проекту архитектора Натальи Афанасьевой, оно долгие годы притягивало к себе школьников и туристов. Вообще мотивы космоса так или иначе встречаются в нашей столице часто, даже им уже давно не придают значения, будто так было всегда.

Игорь Воропанов, историк-урбанист:

"Интересное монументальное панно авторства Александра Михайловича Кищенко. Размеры впечатляют. Здесь все символично, все аллегорично. Каждый элемент имеет свое значение. Действительно мы видим советского космонавта, СССР. Эта мозаика появилась через 18 лет после первого полета в космос, 1961. Мозаика 1979 год. Но я допускаю, что Александр Михайлович Кищенко мог изобразить Юрия Гагарина".

здание в Минске

"Космонавтика действительно преобладает в теме Минска и монументального искусства, многие монументалисты именно на фасадах зданий, в витражах изображают космические пейзажи. Вершина развития науки, я думаю. Поэтому отсылка именно художников идет к теме космоса", - предположил он.

"Мы с вами находимся на Востоке. В Минске последний парадный микрорайон, который застраивался именно такими высотными доминантами. И вполне возможно, именно высокие дома, вертикали, высотные доминанты в теме города - это символизирует стремление вверх, к космосу, к звездам, галактикам", - рассуждает Игорь Воропанов.

Наталья Гагарина, племянница Юрия Гагарина:

"Когда ты живешь в этой семье, когда ты растешь, когда ты рядом общаешься с бабушкой, с дедушкой, со своим папой, с тетей, то ты вообще как-то многие вещи воспринимаешь обыденно. Имя Гагарина и вообще этот первый полет овеяны какой-то романтикой. Но вот за этой романтикой стоит такой огромный труд людей, которые готовили первый полет, которые стояли у истоков становления вообще космической отрасли. И понимаешь, что они сделали для науки и для истории, то вот эта романтика куда-то немного исчезает".

После полета в космос Юрий Гагарин стал тем человеком, который разрядил напряженную обстановку в мире в 60-е, ведь связь наших эпох показывает, что все имеет свойство повторяться. А в советской культуре Гагарин сразу стал тем героем, который вдохновлял на написание картин, съемки мультфильмов и телефильмов, создание архитектурных шедевров. У каждого ребенка был луноход, а во дворах стояли ракеты на детских площадках.

Белорусский скульптор Иван Миско - самый "космический" среди всех деятелей белорусской культуры. За 90 лет жизни народный художник Беларуси создал множество произведений, посвященных покорению космоса и его героям.

Наталья Гагарина, племянница Юрия Гагарина:

"Это был уникальный пример презентации государства и интеграции Советского Союза в мировое сообщество. Это было событие, которое действительно можно сравнить только с победой в Великой Отечественной войне. Мне очень нравится вообще цикл песен Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "Созвездие Гагарина". Этот цикл песен появился уже после ухода из жизни Юрия Алексеевича. И во многих песнях, особенно когда их исполняют именно люди, которые рядом с ним жили, которые его знали, например, Юрий Гуляев, когда он поет "Вспомним о нем", или, например, песня, которую сейчас цитируют в названиях каких-то выставок очень часто, "Знаете, каким он парнем был?"