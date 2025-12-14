3.72 BYN
Как прошел Год благоустройства в белорусской столице и райцентрах, за что благодарны люди
В 2025-м большой марафон чистоты и порядка охватил каждый регион и каждый населенный пункт Беларуси
Скоро будут подводиться итоги президентского года. И тут важно вспомнить, с чего он начинался. Указ № 1 в 2025-м - про Год благоустройства. Подписан в первый рабочий день января. Тогда глава государства отметил: предстоит очень большая работа по всей стране.
И действительно, большой марафон чистоты и порядка охватил каждый регион и каждый населенный пункт Беларуси. Новый облик получили площади, скверы и парки. Активно строились объекты, нужные людям. И это не говоря о текущих вопросах. Например, дорог и тротуаров отремонтировали даже больше, чем планировали.
Как прошел Год благоустройства в райцентрах и столице? Удалось ли сделать все, что планировали? И как гражданские инициативы помогают делать родные города лучше?
Минск и уж тем более его центр - визитная карточка страны. Здесь не может быть случайных архитектурных элементов. Каждое здание как часть ансамбля, который формирует мнение о государстве и народе, нашей истории, ценностях и ориентирах. Пожалуй, лучше всего об этом расскажет будущий Национальный исторический музей и рядом парк Народного единства.
Екатерина Короткина, заместитель гендиректора УП "Минскзеленстрой":
"Общая площадь второй очереди - 16 гектаров. Уже выполнены работы по укладке плитки на 35 %, благоустройство - газоны, деревья - на 30 %. Полностью проведены сети и сеть для видеонаблюдения".
Плитка возле музея будет выложена в виде контуров шести областей и города Минска - очертания уже можно разглядеть. На входе в парк установят большую арку - это уже третья очередь строительства. Завершить все работы планируют к осени 2026 года. Темпы напряженные, но зато есть ощутимая помощь.
Весной здесь на субботнике трудился глава государства. В год юбилея Великой Победы символично высадили 80 деревьев. Уже осенью эстафету благоустройства подхватили сенаторы. Такое внимание и, конечно, личный вклад в общее дело профильные специалисты очень ценят.
Екатерина Короткина, заместитель гендиректора УП "Минскзеленстрой":
"В рамках проведения весенних и осенних мероприятий данный вклад наиболее ценен, потому что в этот период ведется очень активная работа по посадкам зеленых насаждений".
Минск в 2025 году значительно преобразился. По-настоящему уютным местечком стал парк Уго Чавеса в Каменной Горке. Любимый минчанами парк Горького стал еще более современным. Ну и, конечно, колоритный Лошицкий! Теперь это новая точка притяжения не только для прогулок, но и для проведения самых разных мероприятий.
В столице обновили рекордные 2 млн квадратных метров дорожного полотна. Дошли в том числе до спальных районов и сделали это комплексно.
Артем Ганчар, главный инженер управления "Центр" ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома":
"Выполнена замена асфальтобетонного покрытия проезжей части, заменено покрытие на плиточное на посадочных остановочных площадках транспорта, а также установлены новые остановочные навесы на данных остановочных пунктах".
Год благоустройства охватил всю страну. Перенесемся в Гродно - без преувеличения туристическую столицу Беларуси. В сентябре на берегу Немана открыли новую смотровую площадку. Всего несколько месяцев показали: локация очень востребована, причем не только среди гостей города - ее очень полюбили жители ближайших домов.
"Площадка очень неплохая. Прихожу с двумя детьми сюда. Приходим, играемся. Детям очень нравится. Стало намного лучше", - рассказала молодая мама.
"Красиво очень. И люди из поликлиники могут сюда прийти. Мы сюда уже давно ходим. Стало однозначно лучше, все для людей", - считает жительница Гродно.
В Год благоустройства не забыли и о семейных ценностях. В Гродно в этом году появилось больше десятка детских площадок. Многие были установлены с помощью механизма гражданских инициатив - то есть в результате совместного участия государства и общества.
Олег Белинский, председатель Гродненского городского Совета депутатов:
"У нас ежегодно проводится конкурс. И мы вышли с ходатайством для того, чтобы изготовить и установить площадку. Мы просчитали, что такая площадка стоит примерно 80 тыс. рублей. И если ее оформить через гражданские инициативы, необходимо было 10 % от этой суммы внести нашим активным гражданам. Поэтому сегодня я тоже хотел бы высказать огромную благодарность тем неравнодушным людям, которые помогают установить в нашем городе вот такие площадки".
Людей слушают и слышат - это очень важно. И хорошо, что сами граждане неравнодушны к будущему своей малой родины и прошлому своей страны.
Например, в Бобруйске одно из народных предложений - обновить монумент героям, освобождавшим город.
Зампредседателя Бобруйского городского совета депутатов Виталий Подобед рассказал, что памятник находится в центре города, а рядом расположен Дворец гражданских обрядов. После церемонии бракосочетания молодожены возлагают цветы. Недалеко от монумента находится гимназия, школьники взяли шефство и следят за порядком на территории монумента.
Историческая память - один из главных лейтмотивов проведения Года благоустройства в Бобруйске. Но, конечно, не забыли о делах бытовых. Например, о качественной и здоровой жизни.
Одна из бобруйских площадок стала особо популярна среди детворы, ведь это целый развлекательный комплекс, и он уж точно лучше любых гаджетов.
Николай Климкин, житель Бобруйска:
"Здесь стали собираться не только наши ребята дворовые, но и из соседних домов, со всей округи. В итоге эта площадка превратилась не просто в спортивную детскую площадку, а центр досуга жителей близлежащих домов".
Самое главное - это оценка людей. И в столице, и в регионах задана очень высокая планка. Темпы важно сохранить в 2026-м, ведь благоустройство не ограничивается одним годом. Чистота и порядок - белорусский национальный бренд, который важно сохранить и приумножить.