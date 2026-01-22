Как прошло испытание Беларуси сибирским циклоном

Для одних заснеженные виды - это красивый зимний пейзаж, для других - ежедневная работа, для третьих - реальная опасность.

На "снежном фронте" продолжают быть задействованы все ключевые ведомства. Сотрудники ОСВОД обеспечивают безопасность на воде, работники ГАИ несут усиленную службу на дорогах, а коммунальщики очищают города от снега.

ОСВОД обеспечивает безопасность на водоемах

Минус 10-15 градусов для рыбаков не помеха, а скорее лакомое время отдыха. А вот для ОСВОДа - повод усиливать контроль.

За 2025-й в результате падения под лед утонули 23 человека. Зарегистрированы несчастные случаи и в этом году. Да, статистика безжалостна: почти каждый третий погибший на воде - именно рыбак. Спасатели предупреждают: без правильной экипировки выход на лед может закончиться трагедией.

Анна Новикова, официальный представитель Минской городской организации ОСВОД news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a08aa315-8066-4f68-904f-420df98b4506/conversions/b83776ac-97e1-41d7-8076-7e0ba4471e3b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a08aa315-8066-4f68-904f-420df98b4506/conversions/b83776ac-97e1-41d7-8076-7e0ba4471e3b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a08aa315-8066-4f68-904f-420df98b4506/conversions/b83776ac-97e1-41d7-8076-7e0ba4471e3b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a08aa315-8066-4f68-904f-420df98b4506/conversions/b83776ac-97e1-41d7-8076-7e0ba4471e3b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анна Новикова, официальный представитель Минской городской организации ОСВОД:

"Мы настоятельно рекомендуем соблюдать следующие меры безопасности. Толщина должна составлять не менее 7 см при выходе на лед. Следует избегать мест с трещинами и промоинами, мест с быстрым течением, рядом с камышами, деревьями и кустами. Также нужно оповещать своих близких о вашем местонахождении, даже в какой период времени вы вышли на лед".

Оперативная помощь гражданам от сотрудников ГАИ

Непогода создает трудности и для движения. Наиболее опасными участками остаются крутые спуски, подъемы и закругления дорог. В таких условиях сотрудники ГАИ ведут непрерывный мониторинг ситуации и работают в особом режиме.

Задача инспекторов - не просто контроль, а реальная помощь. Экипажи помогают вызволять автомобили из "снежного плена". Также частые проблемы - севший аккумулятор и обледеневшие замки. Взаимовыручка на дороге - сейчас приоритет номер один.

Олег Корогвич, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82c03284-c021-43c7-8bb7-dc3a399f4dea/conversions/4d25b907-0426-4efb-b84f-69d52cff0727-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82c03284-c021-43c7-8bb7-dc3a399f4dea/conversions/4d25b907-0426-4efb-b84f-69d52cff0727-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82c03284-c021-43c7-8bb7-dc3a399f4dea/conversions/4d25b907-0426-4efb-b84f-69d52cff0727-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82c03284-c021-43c7-8bb7-dc3a399f4dea/conversions/4d25b907-0426-4efb-b84f-69d52cff0727-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олег Корогвич, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и необходимый боковой интервал, не совершать резких маневров и торможений, а также быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, мостов, путепроводов и закруглений дорог. Не менее важным фактором безопасности является техническая подготовка транспортного средства. Убедитесь, что автомобиль оснащен зимними шинами, а системы обогрева и очистки стекол находятся в исправном состоянии".

"Согрей теплом" - Федерация профсоюзов поддерживает коммунальщиков

В такую погоду больше всех приходится работать коммунальным службам. В рамках акции "Согрей теплом" профсоюзы обеспечивают их горячим чаем, комплексным питанием, также помогают со спецодеждой. Для людей, которые часами работают на морозе, это и подспорье, и знак искренней благодарности.

угощают горячей едой на морозе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c89a336-59e3-4098-ad9a-7ddd350d0101/conversions/b77c872b-3759-4edb-b306-1a1e60604a2f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c89a336-59e3-4098-ad9a-7ddd350d0101/conversions/b77c872b-3759-4edb-b306-1a1e60604a2f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c89a336-59e3-4098-ad9a-7ddd350d0101/conversions/b77c872b-3759-4edb-b306-1a1e60604a2f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c89a336-59e3-4098-ad9a-7ddd350d0101/conversions/b77c872b-3759-4edb-b306-1a1e60604a2f-xl-___webp_1920.webp 1920w

На прошлой неделе акция прошла во всех регионах страны, а теперь ежедневно охватывает разные точки Минска.

Лариса Гордон, зампредседателя Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания:

"Героями борьбы со стихией, безусловно, являются работники ЖКХ. У них работа сложная не только зимой, но и в любое другое время года. Летом они заняты покосами, осенью - уборкой листвы. Сейчас, зимой, ведут борьбу со снежной стихией. Кроме того, им приходится бороться еще и с морозами, в холодное время работать. Безусловно, профсоюз не мог остаться в стороне".

Испытание сибирским циклоном