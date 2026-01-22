3.72 BYN
Как прошло испытание Беларуси сибирским циклоном
Для одних заснеженные виды - это красивый зимний пейзаж, для других - ежедневная работа, для третьих - реальная опасность.
На "снежном фронте" продолжают быть задействованы все ключевые ведомства. Сотрудники ОСВОД обеспечивают безопасность на воде, работники ГАИ несут усиленную службу на дорогах, а коммунальщики очищают города от снега.
ОСВОД обеспечивает безопасность на водоемах
Минус 10-15 градусов для рыбаков не помеха, а скорее лакомое время отдыха. А вот для ОСВОДа - повод усиливать контроль.
За 2025-й в результате падения под лед утонули 23 человека. Зарегистрированы несчастные случаи и в этом году. Да, статистика безжалостна: почти каждый третий погибший на воде - именно рыбак. Спасатели предупреждают: без правильной экипировки выход на лед может закончиться трагедией.
Анна Новикова, официальный представитель Минской городской организации ОСВОД:
"Мы настоятельно рекомендуем соблюдать следующие меры безопасности. Толщина должна составлять не менее 7 см при выходе на лед. Следует избегать мест с трещинами и промоинами, мест с быстрым течением, рядом с камышами, деревьями и кустами. Также нужно оповещать своих близких о вашем местонахождении, даже в какой период времени вы вышли на лед".
Оперативная помощь гражданам от сотрудников ГАИ
Непогода создает трудности и для движения. Наиболее опасными участками остаются крутые спуски, подъемы и закругления дорог. В таких условиях сотрудники ГАИ ведут непрерывный мониторинг ситуации и работают в особом режиме.
Задача инспекторов - не просто контроль, а реальная помощь. Экипажи помогают вызволять автомобили из "снежного плена". Также частые проблемы - севший аккумулятор и обледеневшие замки. Взаимовыручка на дороге - сейчас приоритет номер один.
Олег Корогвич, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
"Водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и необходимый боковой интервал, не совершать резких маневров и торможений, а также быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, мостов, путепроводов и закруглений дорог. Не менее важным фактором безопасности является техническая подготовка транспортного средства. Убедитесь, что автомобиль оснащен зимними шинами, а системы обогрева и очистки стекол находятся в исправном состоянии".
"Согрей теплом" - Федерация профсоюзов поддерживает коммунальщиков
В такую погоду больше всех приходится работать коммунальным службам. В рамках акции "Согрей теплом" профсоюзы обеспечивают их горячим чаем, комплексным питанием, также помогают со спецодеждой. Для людей, которые часами работают на морозе, это и подспорье, и знак искренней благодарности.
На прошлой неделе акция прошла во всех регионах страны, а теперь ежедневно охватывает разные точки Минска.
Лариса Гордон, зампредседателя Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания:
"Героями борьбы со стихией, безусловно, являются работники ЖКХ. У них работа сложная не только зимой, но и в любое другое время года. Летом они заняты покосами, осенью - уборкой листвы. Сейчас, зимой, ведут борьбу со снежной стихией. Кроме того, им приходится бороться еще и с морозами, в холодное время работать. Безусловно, профсоюз не мог остаться в стороне".
Испытание сибирским циклоном
Теперь к вопросу, которым задавался, пожалуй, каждый белорус: когда же отступят холода? Морозы до -12° C днем и до -16° C ночью продержатся до конца текущей недели, а вот на следующей неделе - будет +1° C. Вместе с плюсом придут и сопутствующие риски в виде хрупкого льда и таящего снега. Причастные службы готовятся и к этому этапу, а гражданам стоит быть еще более внимательными.