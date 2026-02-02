3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
Как работает общественный транспорт в морозы, рассказали на предприятии "Минсктранс"
Автор:Редакция news.by
Как курсирует транспорт в белорусской столице, рассказали на предприятии "Минсктранс".
Елена Громыко, пресс-секретарь ГП "Минсктранс":
"В связи с погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта. Просим учитывать данную информацию при совершении поездки. О сбойных ситуациях будем информировать в телеграм-канале предприятия, а также на официальном сайте minsktrans.by".
Фото БЕЛТА