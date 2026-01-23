Как разработки ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" помогают решать биологические проблемы

В ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" на опытно-промышленном ферментационном участке в год производится около 10 т препаратов. В каких сферах они наиболее востребованы, рассказала в "Актуальном интервью" гендиректор предприятия Эмилия Коломиец.

Она отметила, что в научно-производственном объединении делается широкий перечень препаратов, но преимущественно для сельского хозяйства - животноводства, растениеводства, рыбоводства. Также занимаются созданием дезинфектантов.

"Начинаем работать и с биосептикой по созданию чистящих и дезинфицирующих средств для Министерства здравоохранения и для социальной сферы - поликлиник, школ и других различных помещений, где можно применять пробиотические бактерии, которые будут удерживать очень хороший фон, не дадут развиться инфекциям. Пролонгированность обработок достигается большая, поэтому можно на этом сильно экономить. Есть у нас и другие предложения. Например, технологии по получению антибиотиков. Это лекарственные антибиотики по заказу российской стороны", - поделилась гендиректор ГНПО "Химический синтез и биотехнологии".

К слову, в свое время Беларусь с ее разработками заметили не только в Российской Федерации, но и в Китае, для которого очень важна экология. Там, по словам собеседницы, очень сильно загрязнены почвы, поэтому даже образовалась проблема культивирования некоторых сельхозкультур, особенно в защищенном грунте, который перенасыщен пестицидами и удобрениями. "Шаньдун - аграрная провинция, и для нее актуальны разработки в сфере экологии. Беларусь туда приехала со своими препаратами, однако стало понятно, что белорусский препарат там не будет работать, потому что в летнее время в теплицах температура достигает до плюс 50 градусов, а наши штаммы адаптированы к плюс 30 градусам. Поэтому мы непосредственно в Китае отбирали образцы и пробы, выделяли штаммы, которые будут устойчивы к повышенным температурам", - пояснила Эмилия Коломиец.

Можно сказать, что ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" - целая коллаборация по решению серьезных биологических проблем.