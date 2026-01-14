3.71 BYN
Как спасают поголовье и сохраняют растения в теплицах в сильные морозы
Сильные морозы - это еще и большое испытание для аграриев. Это реальная угроза урожаю, животным, технике. Как сейчас спасают поголовье и сохраняют растения в теплицах, покажем на примере агрокомбината "Ждановичи".
Снежный циклон, который пришел в Беларусь, доставил немало неудобств, однако если в борьбе с последствиями метели достаточно очистить снег, то пришедшие на смену морозы вносят большие коррективы в работу сельскохозяйственных организаций страны. Уберечь урожай и животных - сегодня самая главная задача. Например, в агрокомбинате "Ждановичи" содержат 650 коров и 128 телят, к сильным морозам подготовились заранее - запасли соломы и комбикорма, а также установили автоматические поилки с подогревом.
Здесь даже батареи не нужны, телята взрослые, по физиологии могут сами себя обогреть. На случай сильных холодов подключаются тепловые пушки.
Светлана Мартынюк, бригадир МТФ "Фрунза":
"Мы всегда готовы к морозам. Когда уже было по прогнозу понятно, мы утеплили немного, двери позакрывали, окна, все везде попроверяли, главное, чтобы не было сквозняка. Постарались сделать, чтобы влажность воздуха у телят была нормальная, чтобы они не кашляли, не чихали. И, конечно, основное - это корма, чтобы было вдоволь комбикормов, сенажа. Водичкой поим градусов 30 утром, вечером и ночью".
80 % техники готовы к новому сезону
Но мороз бьет не только по живности. Техника - еще одна головная боль. Масло густеет, аккумуляторы садятся, металл становится хрупким.
Сергей Баран, главный инженер-механик службы механизации агрокомбината "Ждановичи":
"Честно сказать, отвыкли мы от морозов за последние, наверное, 4 года. Но заблаговременно было все предусмотрено. Всю технику, которая должна использоваться в зимний период для обслуживания производственных процессов (это кормление скота, очистка снега по дорогам, по внутрихозяйственным объектам), мы заблаговременно проводим техническое обслуживание, а также уменьшаем сроки замены топливных фильтров. В ночной период стараемся технику ставить в отапливаемом помещении".
В агрокомбинате "Ждановичи" смотрят дальновидно. После окончания уборочной приступили к подготовке техники к новому сезону. Готовность парка 80 %. Зимой ремонтная кампания в самом разгаре, еще есть время поменять изношенное, чтобы вовремя войти в посевную. До конца февраля весь транспорт должен пройти обязательный техосмотр и финальную подготовку.
Саженцам в теплицах мороз не помеха
А там, где должна быть зимняя спячка, кипит жизнь. Пока на улице лютует стужа, в "островах лета" идет выращивание овощей. Тепличные комбинаты в мороз работают на пределе.
Здесь урожай выращивают по науке. В теплицах поддерживают идеальный микроклимат - 80 % влажности и 22 градуса тепла. А уникальность комбината в его котельных, которые не просто отапливают помещения, но и производят ценный углекислый газ, необходимый растениям для роста.
Сергей Цагельник, ведущий инженер-энергетик тепличного комбината "Богатырево":
"На данном тепличном комбинате у нас 19,5 га, 14 га - это выращивается томат. Здесь 5,5 га. В среднем выбираем 30 т в день. 4 контура обогрева. Нижний обогрев, зональный обогрев - это непосредственно в растениях, шатровой верхний обогрев и подлодковый обогрев. Когда был большой снегопад, в подлодковый обогрев добавляется температура, чтобы таял снег. Водосток сходил с крыши, чтобы не было излома крыши и трещин на стекле".
Битва идет на всех фронтах: за калории в кормушке, за капли в поилках и за каждую лошадиную силу в остывающем двигателе, а от каждого согретого в теплице ростка зависит наша продовольственная безопасность. Пока город спасается от мороза горячим чаем, аграрии спасают будущий урожай тонкой наукой, тяжелым трудом и огромными ресурсами.