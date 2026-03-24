Как студентам удается совмещать учебу и работу, как реагируют преподаватели

Получение специальности параллельно с трудовой деятельностью - реальность, которую все чаще выбирают белорусские студенты. В нашей стране это возможно в том числе благодаря условиям, созданным для реализации потенциала молодежи.

Главное правило - грамотно распределить время, тогда уже с 1 курса можно приступать к работе.

Отлично учиться, продуктивно работать и при этом выстраивать гармоничный ритм жизни - просто для современного поколения. Как им удается успевать все? Давайте разбираться в секретах их тайм-менеджмента.

Еще 20 лет назад работающего студента можно было узнать по вечно сонному виду и долгам в зачетке. Сегодня ситуация изменилась, совмещать учебу с карьерой стало проще. Анна Яковлева - студентка 3 курса факультета журналистики тому пример. Девушка успевает постигать азы репортерского дела, вместе с тем находит время на подработку. 2-3 раза в неделю она проводит мастер-классы по созданию уникального аромата. Как признается Анна, это ее отдушина, которую она нашла благодаря другим профессиям.

Анна Яковлева, студентка факультета журналистики БГУ:

"На 1 курсе я работала администратором в спортивном зале. Было сложнее, потому что там был четкий график. Сейчас, когда ты уже сам выстраиваешь свой рабочий график, чуть легче, потому что ты понимаешь, когда нагрузку можешь сделать больше, когда меньше. После того как я поработала админом, поняла, что мне нравится работать с людьми. Ушла в фотографию, вот фотография впоследствии привела меня к таким знакомствам и к такому повороту, как мастер-классы по духам".

"На самом деле очень важен тайм-менеджмент, - отметила студентка. - С учебой, чтобы совмещать, очень важно выстроить свою рутину дня, чтобы был четкий распорядок. В целом если учеба позволяет, я считаю, что нет ничего плохого, чтобы работать".

Совмещая учебу и работу важно учитывать нюансы, а именно законодательные ограничения. Они касаются возраста и трудочасов. Так для студентов от 16 до 18 лет установлена сокращенная рабочая неделя - не более 35 часов, а работа в ночное время запрещена.

Татьяна Рахубо, консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси

Татьяна Рахубо, консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Каждый, кто получает образование, должен оценить свою реальную возможность совмещать обучение и работу. Безусловно, при трудоустройстве такой работник, который обучается на дневной форме получения образования, может претендовать на установление неполной нормы рабочего времени, т. е. работать на неполную ставку. Также есть различные формы получения образования. Например, дистанционная форма. Поэтому вот эти все возможности не конкурировать, но параллельно и работать, и обучаться должен оценить непосредственно сам работник, который трудоустраивается".

Анастасия, студентка 4 курса ведущего медицинского вуза страны, несмотря на плотный график и большой объем учебной программы, находит время и для работы. Уже полгода она трудится по специальности - медсестрой неврологического отделения. К неполной ставке в больнице ее подтолкнула производственная практика, которая и открыла двери в мир медицины.

Анастасия Румачик, студентка БГМУ:

"Совмещать работу и учебу можно, так как я хожу в ночные смены и беру сутки на выходных. Преподаватели относятся очень лояльно к студентам, которые работают, так как они сами проходили этот этап в своей жизни. Во-первых, это помощь в каких-то неотложных ситуациях, это навык общения с пациентами, который в университете, конечно, можешь освоить, но не в полной степени. Это работа в коллективе".