Как церковь относится к астрологии - смотрите в новой серии телепроекта "Сіла веры"

Наступивший 2026-й - год Красной Огненной Лошади. Что принесет он каждому человеку? Все зависит от знака зодиака, утверждают астрологи и предлагают прогнозы. На страницах известных изданий, интернет-порталах регулярно появляются гороскопы с так называемыми пророчествами.

Протоиерей Игорь Коростелев, настоятель прихода храма Иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость": "Каждый день действительно диктует нам проблемы, которые мы должны решать. Мы не должны поднять лапки и ждать, что все само собой получится. Зачем что-то делать? Звезды сказали, что все прекрасно сложится. Да не получится так! И поэтому, конечно, это труд большой. Господь совершенно четко сказал: будьте внимательны, ибо опасно ходите".