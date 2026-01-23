3.74 BYN
Как церковь относится к астрологии - смотрите в новой серии телепроекта "Сіла веры"
Наступивший 2026-й - год Красной Огненной Лошади. Что принесет он каждому человеку? Все зависит от знака зодиака, утверждают астрологи и предлагают прогнозы. На страницах известных изданий, интернет-порталах регулярно появляются гороскопы с так называемыми пророчествами.
Новая серия телепроекта "Сіла веры" покажет взгляд на астрологию с духовной точки зрения. 23 января на телеканале "Беларусь 3" смотрите интервью с православным священнослужителем протоиереем Игорем Коростелевым.
Протоиерей Игорь Коростелев, настоятель прихода храма Иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость": "Каждый день действительно диктует нам проблемы, которые мы должны решать. Мы не должны поднять лапки и ждать, что все само собой получится. Зачем что-то делать? Звезды сказали, что все прекрасно сложится. Да не получится так! И поэтому, конечно, это труд большой. Господь совершенно четко сказал: будьте внимательны, ибо опасно ходите".
Беседу о звездах, древних и современных звездочетах, о заблуждениях и истине, науке и вере в новой серии программы "Сіла веры" смотрите 23 января в 16:50 и 24 января в 07:30 на "Беларусь 3".