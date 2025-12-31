3.67 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
Как устроена "пирамида" сотрудничества Беларуси и Китая в сфере образования
Ректор Международного института управления и предпринимательства, академик НАН Беларуси Александр Цыганов в "Актуальном интервью" рассказал о многогранном сотрудничестве Беларуси и Китая в сфере образования, которое выстроено по принципу пирамиды.
"Сотрудничество в образовании выстроено в виде своеобразной пирамиды. Есть соглашения между правительствами о сотрудничестве в различных сферах, есть соответствующие соглашения между министерствами образования, соглашения между региональными учреждениями, Китайской академией наук, и нашей Академией наук. Есть многочисленное количество двухсторонних соглашений между белорусскими и китайскими университетами, институтами, академиями", - отметил Александр Цыганов.
Ключевую роль в развитии связей играют институты Конфуция. "Все это развивается во многом с помощью институтов Конфуция, которых сегодня порядка восьми в Республике Беларусь. Они уже есть не только в Минске, но и в регионах, в Гродно, в Гомеле. Они активно работают и помогают развивать познание китайской культуры, образования, науки у нас в стране", - подчеркнул ректор.
Кроме этого, в рамках двухсторонних соглашений ведется совместная подготовка студентов, магистрантов, аспирантов. Это осуществляют и китайские, и белорусские ученые.
"Ну и, конечно, специфической структурой является институт (Международный институт управления и предпринимательства - прим. ред.), который я возглавляю. Во-первых, это единственный институт на территории Республики Беларусь с китайской формой собственности. Вместе с тем мы придерживаемся всех белорусских законов, нормативных актов Министерства образования, Кодекса об образовании. Мы способствуем взаимному проникновению образовательных систем друг друга", - обозначил ректор вуза.
Он пояснил, в чем это проявляется. "Мы являемся членами крупной китайской корпорации Hope Education. И в рамках этой корпорации существует много рекрутинговых агентств на территории КНР. И через нас, в рамках двухсторонних договоров о сотрудничестве, осуществляется набор студентов из Китая в белорусские вузы. Также идут различные многочисленные проекты, летние школы. Мы организуем такие летние школы для наших студентов в Китае, а китайские студенты приезжают к нам. То же самое делает и Белорусский государственный университет, и другие наши ведущие вузы. Еще осуществляются совместные научно-исследовательские проекты. Это тоже очень важно для нас", - заключил Александр Цыганов.