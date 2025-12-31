Как устроена "пирамида" сотрудничества Беларуси и Китая в сфере образования

Ректор Международного института управления и предпринимательства, академик НАН Беларуси Александр Цыганов в "Актуальном интервью" рассказал о многогранном сотрудничестве Беларуси и Китая в сфере образования, которое выстроено по принципу пирамиды.

"Сотрудничество в образовании выстроено в виде своеобразной пирамиды. Есть соглашения между правительствами о сотрудничестве в различных сферах, есть соответствующие соглашения между министерствами образования, соглашения между региональными учреждениями, Китайской академией наук, и нашей Академией наук. Есть многочисленное количество двухсторонних соглашений между белорусскими и китайскими университетами, институтами, академиями", - отметил Александр Цыганов.

Ключевую роль в развитии связей играют институты Конфуция. "Все это развивается во многом с помощью институтов Конфуция, которых сегодня порядка восьми в Республике Беларусь. Они уже есть не только в Минске, но и в регионах, в Гродно, в Гомеле. Они активно работают и помогают развивать познание китайской культуры, образования, науки у нас в стране", - подчеркнул ректор.

Кроме этого, в рамках двухсторонних соглашений ведется совместная подготовка студентов, магистрантов, аспирантов. Это осуществляют и китайские, и белорусские ученые. Александр Цыганов

"Ну и, конечно, специфической структурой является институт (Международный институт управления и предпринимательства - прим. ред.), который я возглавляю. Во-первых, это единственный институт на территории Республики Беларусь с китайской формой собственности. Вместе с тем мы придерживаемся всех белорусских законов, нормативных актов Министерства образования, Кодекса об образовании. Мы способствуем взаимному проникновению образовательных систем друг друга", - обозначил ректор вуза.