Как в Союзном государстве создается бесшовное пространство для жизни, учебы, туризма и бизнеса

флаги беларуси и россии стоят на столе

Равные права, социальные гарантии, доступ к качественной медицине и образованию - реалии Союзного государства, созданные для комфорта, безопасности, благосостояния семей Беларуси и России. Кооперация в экономике, науке, сфере высоких технологий открывают перспективные возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Таким путем две страны идут уже много лет.

День единения народов Беларуси и России - символ общей истории и неразрывных связей. Союзное государство является уникальным примером интеграции на постсоветском пространстве, где в основе лежит равноправие и сохранение суверенитета. Дружим народами, ездим к родственникам, путешествуем, поэтому запросом времени стало новое трансграничное железнодорожное сообщение. Теперь прямые маршруты связали Витебск и Оршу с российским Смоленском.

электричка Витебск-Смоленск, Орша-Смоленск

Запуск прямых рейсов - путь к бесшовному транспортному пространству. Маршруты позволяют исключить пересадки, что упрощает логистику, а значит, экономит время. В распоряжении пассажиров - четырехвагонные электропоезда и двухвагонные дизель-составы.

"Мы часто ездили в Смоленск. Муж у меня военный России, сейчас пенсионер. Теперь будем ездить напрямую и возить внуков показывать прекрасный Смоленск", - поделилась одна из пассажирок.

Андрей Никитин, министр транспорта России:

"Предоставлены комфортные электрички, а все льготы и правила будут сохранены на всем протяжении поездки. Льготы, которые есть в Беларуси, будут действовать до конца поездки в Россию, то же самое будет работать в обратном направлении. Это очень хороший проект, позволивший дополнительно обеспечить мобильность".

Андрей Никитин

Из Орши в Смоленск теперь можно доехать за один час сорок минут, а из Витебска - на двадцать минут дольше. Также пассажирам станет удобнее делать пересадки на поезда, которые следуют до других городов Беларуси и России. К примеру, есть возможность выстроить маршрут до Москвы, Санкт-Петербурга, Бреста, Могилева.

Насладиться пейзажами древнего Витебска и прогуляться по улицам Смоленска с запуском прямого железнодорожного сообщения станет проще. Туризм - одно из перспективных направлений сотрудничества между регионами Беларуси и России. Путешественникам Союзного государства интересны новые туристические маршруты. Связанные общими культурными традициями и историческими корнями, Беларусь и РФ наращивают взаимный туристический поток.

В 16 км от Витебска расположена усадьба Здравнево, принадлежавшая Илье Репину. Это центр притяжения туристов из России. Многое здесь создано самим художником. Галерея в миниатюре дополнена раритетными предметами интерьера.

"Уже 20 лет существует клуб друзей музея-усадьбы Ильи Репина "Здравнево", клуб друзей из Санкт-Петербурга. На протяжении 20 лет в фонды музея поступило более 700 предметов. Значительная часть из них представлена в экспозиции, многие из предметов представляют особый интерес для современного посетителя", - рассказала старший научный сотрудник музея-усадьбы Ильи Репина "Здравнево" Дина Клычева.

Проекты Союзного государства на "Славянском базаре" в Витебске всегда проходят на бис. Совместные номера артистов, молодежные инициативы, мероприятия для детей в песнях и сценических постановках рассказывают о единых ценностях Беларуси и России. По запросу зрителей афишу расширили.

"Мы услышали запрос от людей о нехватке тематики, слова сожалений только об одном большом концерте в амфитеатре. Сегодня уже есть полноценное мероприятие для детей, готовим еще одно интересное, которое будет проходить в формате улицы и захватывать на фестивале весь город, готовим ряд филармонических проектов, которые позволят при поддержке, в том числе бюджета Союзного государства, показать людям эталонное искусство. Мы экспериментируем и создаем новое. Например, в 2025 году впервые на сцене Летнего амфитеатра прозвучал совместный Президентский оркестр России и Президентский оркестр Беларуси. На наших мероприятиях, которые проходят в гуманитарной сфере, очень хорошо проводить бизнес-переговоры, потому что здесь изначально другая атмосфера - атмосфера, заряжающая на позитив", - считает директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий.

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"

Межрегиональное взаимодействие - фундамент для укрепления культурных связей и общих проектов в науке, а в основе крепких отношений лежит развитие экономики. Вызовы времени еще больше закалили характер Беларуси и России.

Как подчеркнул председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник, 2025 год Республика Беларусь и Российская Федерация завершили с рекордным товарооборотом. Показательным был рост и по торговле продовольствием. В вопросе промышленной кооперации прорабатывается развитие торговли строительными материалами. Ведутся переговоры по поставке обольского кирпича, щебня, различных видов стройматериалов, в том числе и деревообработки. Витебская и Смоленская области вместе сформировали туристический блок, где каждый гражданин РФ может ознакомиться с турпотенциалом Беларуси. "Необходимо отметить работу двух президентов и тон, который они задали. Ничего более уникального нигде сделано не было. Самое главное, что во главе всего этого находится доверительный уровень отношений между лидерами государств и людьми", - добавил Александр Рогожник.

От Лиозно Витебской области до Рудни Смоленской области около 20 км. Для Олеси и Александра встреча в приграничье оказалась судьбоносной. Она из России, он из Беларуси. Сегодня пара воспитывает двоих детей и активно путешествует по городам Союзного государства.

"Познакомились мы в 2012 году, в 2014-м поженились, появились детки. Мой папа родился в Беларуси. Он встретил мою маму в России, они жили долгое время там, а потом переехали сюда. Училась я в Смоленске, и как закончила учебу, сразу приехала сюда. У себя в деревне работала бухгалтером, а когда вышла замуж, переехала сюда, теперь здесь работаю бухгалтером. Мне комфортно было сюда возвращаться. Мне нравится Беларусь", - рассказала о себе жительница г.п. Лиозно, уроженка Смоленской области Олеся Столбова.

Семья Олеси и Александра Столбовых

Один из ключевых ориентиров Союзного государства - единое образовательное пространство. Это открывает для молодежи широкие профессиональные перспективы. В УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет" более сотни студентов из России. Среди основных направлений межвузовского сотрудничества - студенческие обмены и совместные научные проекты.

Для россиян созданы все условия для поступления, имеется возможность поступления по квоте. Ребята из РФ могут обучаться как на факультете иностранных граждан, так и на факультете вместе с белорусскими гражданами. Это дает приоритетные возможности по программам обучения. В силу географического расположения Витебский университет медицинский является приоритетным в выборе для студентов, проживающих в приграничье. Есть программа и по взаимному признанию дипломов между Беларусью и Российской Федерацией. "Вуз отвечает за качество подготовки, но, не снижая планки, мы обязаны обеспечить конкурентоспособность наших специалистов. И нам это удается", - подчеркнул ректор Витебского медицинского университета Алексей Чуканов.

российские студенты в ВГМУ

Обсудят совместные инициативы во время Дня молодежи в Смоленске. Древний город в 2026-м стал молодежной столицей России. В Беларуси этот статус получил Минск, в связи с чем открываются новые возможности для сотрудничества в различных сферах.

Белорусские товары в России не нуждаются в представлении, поэтому ассортимент будет только расширяться. Льняные, трикотажные изделия, посуда - все это ценится за качество.

"Качество очень высокое и хорошее. Люблю всю белорусскую молочную продукцию, обожаю текстиль. Белорусы - очень вежливый народ. Мы должны дружить. А россияне будут стараться покупать продукцию, произведенную в Беларуси", - с улыбкой сказала одна из посетительниц магазина с белорусскими товарами в России.

Для комфорта жителей Смоленска выпустили новые белорусские троллейбусы с автономным ходом. Транспорт уже вышел на городские маршруты. "Когда ездит новая техника, то город становится более презентабельным для жителей и гостей. Это наша визитная карточка - на автобусы и троллейбусы нанесено изображение крепостной стены", - обратил внимание директор Муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия Смоленска Михаил Николаенков.

Союзное государство открывает новые возможности для благосостояния людей. Следуя по пути тесной интеграции, Беларусь и Россия отвечают вызовам современности, ведь стремление развиваться заложено в характере двух братских народов.