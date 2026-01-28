Как вузы и Академия наук Беларуси смогут объединить усилия для создания масштабных проектов

Какова сегодня ситуация в вузовской науке и планируются ли в ближайшее время изменения, в программе "Экономическая среда" рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец.

По его словам, без вузовской науки обеспечить качественное образование невозможно. "По большому счету сегодня в вузовской науке есть чем гордиться: каждый второй защищенный кандидат, доктор наук - это выходец из вузовской науки. Но при этом мы достаточно самокритично относимся к тем недостаткам, которые у нас есть, - заявил Андрей Иванец. - Потенциал взаимодействия вузовской науки с академической, отраслевой еще далеко не раскрыт. И в рамках Дня белорусской науки был подписан договор о сотрудничестве Национальной академии наук Беларуси и Министерства образования".

По словам министра, сегодня совместная задача университетов и Академии наук - дойти до каждого ученого. Каждая лаборатория, научно-исследовательский институт, каждая кафедра соответствующих факультетов в вузах страны должны единой командой работать на результат.

Еще одно направление совместной работы - взаимодействие в решении конкретных практических задач. "В эту пятилетку у нас впервые появился новый инструмент - это реализация региональных научно-технических программ. Они сформированы во всех регионах, во всех областях страны. Заказчиками являются областные исполнительные комитеты. Сегодня наша задача - наполнить их конкретными проектами, которые будут давать реальный толчок для инновационного развития этих регионов", - отметил глава Минобразования.

Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник добавил, что НАН тоже возлагает большую надежду на этот договор и на интеграцию совместных усилий. "Мы будем очень рады видеть вузовских ученых в наших лабораториях, в академических институтах, поскольку это действительно очень грамотные люди с большим потенциалом. И в проекте нормативно-правового акта предусмотрена возможность академическим ученым и представителям отраслевой науки в основное рабочее время заниматься педагогической деятельностью. И я надеюсь, что благодаря этим усилиям в учебных аудиториях появятся академические ученые, чтобы делиться своим опытом, а главное - чтобы видеть будущих своих сотрудников, будущих исследователей", - рассказал он.