Какие изменения ожидаются во вступительной кампании в 2026 году, рассказал Сергей Пищов

Впереди ожидается волнительное время для выпускников и их родителей. Какие изменения ожидаются во вступительной кампании - 2026, в эфире "Первого информационного" рассказал начальник главного управления Министерства образования Беларуси Сергей Пищов.

Необходимо отметить, что вступительная кампания 2026 года уже стартовала. В 21-м региональном учреждении высшего образования завершились университетские олимпиады, победители которых будут претендовать на поступление в университеты без вступительных испытаний в первые дни приема документов.

С 9 по 22 апреля пройдет регистрация на централизованное тестирование. "Уже в это время ребята окончательно определятся с той специальностью, на которую они будут поступать", - поделился Сергей Пищов.

Он отметил, что изменений в правилах приема и особенностях поступления в университеты в последние годы в стране практически нет. Сохранены этапы проведения вступительной кампании. Отдельным этапом поступают абитуриенты на условиях целевой подготовки.

"В последние годы централизованное тестирование и централизованный экзамен проходят в единые сроки, поэтому для абитуриентов конкретно никаких изменений при проведении вступительной кампании не будет", - сказал Сергей Пищов.

Есть точечные корректировки. Например, в 2026 году идентификация абитуриентов на централизованном тестировании будет осуществляться по их идентификационному номеру. Это связано с тем, что ребята меняют свои паспорта и в дальнейшем им приходится менять сертификаты централизованного тестирования. Также уточнены требования по калькулятору, который возможно с собой взять на ЦЭ и ЦТ по физике и химии. Это однострочный калькулятор с элементарными функциями.