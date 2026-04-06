Какие изменения ожидаются во вступительной кампании в 2026 году, рассказал Сергей Пищов
Впереди ожидается волнительное время для выпускников и их родителей. Какие изменения ожидаются во вступительной кампании - 2026, в эфире "Первого информационного" рассказал начальник главного управления Министерства образования Беларуси Сергей Пищов.
Необходимо отметить, что вступительная кампания 2026 года уже стартовала. В 21-м региональном учреждении высшего образования завершились университетские олимпиады, победители которых будут претендовать на поступление в университеты без вступительных испытаний в первые дни приема документов.
С 9 по 22 апреля пройдет регистрация на централизованное тестирование. "Уже в это время ребята окончательно определятся с той специальностью, на которую они будут поступать", - поделился Сергей Пищов.
Он отметил, что изменений в правилах приема и особенностях поступления в университеты в последние годы в стране практически нет. Сохранены этапы проведения вступительной кампании. Отдельным этапом поступают абитуриенты на условиях целевой подготовки.
"В последние годы централизованное тестирование и централизованный экзамен проходят в единые сроки, поэтому для абитуриентов конкретно никаких изменений при проведении вступительной кампании не будет", - сказал Сергей Пищов.
Есть точечные корректировки. Например, в 2026 году идентификация абитуриентов на централизованном тестировании будет осуществляться по их идентификационному номеру. Это связано с тем, что ребята меняют свои паспорта и в дальнейшем им приходится менять сертификаты централизованного тестирования. Также уточнены требования по калькулятору, который возможно с собой взять на ЦЭ и ЦТ по физике и химии. Это однострочный калькулятор с элементарными функциями.
Для абитуриентов, у которых есть потребность использования устройств, в том числе мобильных, для контроля своего здоровья, будет такая возможность пронести это устройство на централизованное тестирование. Для этого необходимо на стадии регистрации на ЦТ предъявить соответствующую медицинскую справку для того, чтобы подтвердить потребность.